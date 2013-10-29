اختری به ریاست کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهور در حکمی حجت‌الاسلام حسن اختری را به عنوان «رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» منصوب کرد.



متن حکم روحانی به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن اختری



در اجرای ماده (5) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 1369.2.12 مجلس محترم شورای اسلامی و ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون مزبور و با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم شما را به سمت «رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» برمی‌گزینم.



توفیق شما و سایر اعضای محترم آن کمیته را در احیای حقوق مسلم مردم مظلوم فلسطین و تلاش بیش از پیش در این عرصه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می نمایم.



حسن روحانی



رییس جمهوری اسلامی ایران