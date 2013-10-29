تردد 50 هزار خودرو فرسوده در تهران/ توقیف خودروهای دودزا

به گزارش خبرنگارمهر،سردار حسین رحیمی عصر سه شنبه در نخستین جلسه کارگروه ملی کمیته ملی کاهش آلودگی هوا اظهار داشت: پلیس آمادگی لازم را برای برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی دارد. در حال حاضر 50 هزار خودروی فرسوده از جمله اتوبوس،مینی بوس،وانت و خودروهای شخصی در پایتخت تردد می کنند که باید از چرخه خارج شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته همزمان با تشدید آلودگی هوا خودروهای فرسوده از سوی پلیس توقیف شد که در ان زمان شاهد اعتراض مالکان این خودروها بودیم. با شرایط موجود نمی توان مصوبه دولت در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده را اجرا کرد و باید ابتدا زیر ساخت های لازم فراهم شده تا بتوان جلوی تردد آنها را گرفت.

رئیس پلیس راهور از توقیف 978 خودروی دودزا در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: توقیف خودروهای دودزا به منظور کاهش آلودگی هوا در سطح تهران اجرا می شود و این طرح هیچگاه تعطیل نشده است. به همین منظور با استقرار تیم های دهگانه در سطح شهر با شناسایی خودروهای فاقد معاینه فنی آنها را به مراکز معاینه فنی معرفی کردیم.