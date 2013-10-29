انجام 220 هزار تن آسفالت ریزی در معابر اردبیل/ توسعه فرهنگ شهری در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عصر سه شنبه در آئین تجلیل از فعالان آموزش شهروندی اردبیل افزود: بهسازی آسفالت معابر اردبیل از جمله ضروریاتی بود که شهرداری با آگاهی از آن، امسال عملکرد بسیار موفقی در این زمینه داشت.

وی اصلاح معابر و نیز تعویض جداول و آبراه های سطح شهری را یادآور شد و ادامه داد: احداث خیابان های جدید، ساماندهی معابر و جمع آوری آبهای سطحی و... از دیگر اقدامات شهرداری اردبیل طی سال جاری در زمینه عمران بود.

شهردار اردبیل توسعه فضای سبز در سطح مناطق شهر اردبیل را نیز مطلوب ارزیابی کرد و افزود: ساماندهی و اجرای پارک مناسب در تپه های میراشرف و سربند و پارک دو هکتاری شهرک طرفدار حقیقت در مناطق کم برخوردار شهر و توسعه فضای سبز روفوژهای اتوبان کمربندی دوم از جمله این اقدامات است.

وی از برنامه ریزی های صورت گرفته در مجموعه شهرداری برای بهره وری بهینه شهروندان از اوقات فراغت خبر داد و با بیان اینکه در رابطه با بحث آموزش شهروندی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است، متذکر شد: در بحث راه اندازی شهرداری الکترونیک هم شهرداری مرکز استان جزو شهرداری های موفق کشور بود.

بدری با بیان اینکه در این زمینه اردبیل حتی از کلانشهرهایی همچون تبریز نیز موفق تر عمل کرده و جلوتر است، تاکید کرد که در حال حاضر هر چهار منطقه شهرداری اردبیل به سیستم یکپارچه شهرسازی الکترونیک موسوم به "شهرداری الکترونیک" تجهیز شده و صدور پروانه در تمام مناطق شهرداری اردبیل به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی گستردگی حوزه وظایف شهرداری را یادآور شد و تصریح کرد: شهرداری مجموعه صرفا خدماتی نبوده و بیش از نقش خدماتی و عمرانی خود در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز باید برنامه ریزی داشته و جهت انجام اقدامات مرتبط بودجه تعریف کند.

بدری با تاکید بر اینکه شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل در این زمینه برنامه ریزی مناسبی دارد، از اجرای طرح شهریاران و شهرداران مدارس در آموزشگاه های راهنمایی و ابتدایی خبر داد.