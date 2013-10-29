مقدمات رسیدن به استاندارد سوخت یورو 3 و یورو 4 در کشور فراهم نشده است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر سعید متصدی در اولین کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران که بعدازظهر سه شنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد با بیان این مطلب افزود: کمیته کاهش آلودگی هوا از سال 76 کار خود را آغاز کرده و در سال 79 برنامه یا طرح جامعه کاهش آلودگی هوا با 7 محور به تصویب هیات دولت رسید و قرار بود از سال 79 تا سال 89 به کار خود ادامه دهد تا در سال 89 استانداردهای لازم برای رسیدن به کیفیت خوب هوا برسیم اما متاسفانه از سال 84 به بعد برنامه متحول و دچار اختلال شد و تا سال 88 هیچ کمیته ای در این خصوص تشکیل نشد.

به گفته وی در اسفندماه سال 1390 مجددا برنامه ای تحت عنوان طرح جامع کاهش آلودگی 8 کلانشهر به تصویب رسید و در سال 91 اجرایی شد.

معاون انسانی سازمان محیط زیست اظهار داشت: این برنامه به جای اینکه مانند برنامه قبل بر اساس محورهای استراتژیک کاهش آلودگی هوا باشد بر اساس اقدام و فعالیت هایی که می بایست در این خصوص انجام شود تدوین شد که یکی از ضعف های طرح جدید کاهش آلودگی هوا است.

متصدی تصریح کرد: در حال حاضر در مجموع در کلانشهر تهران انتشار آلاینده های گازی کاهش نشان می دهد که این نیز به خاطر فعالیت های پایه ای است که انجام شده که مهمترین آنها اصلاح تقریبی کیفیت سوخت، ارتقاء استاندارد خودروها و حذف سرب از سوخت و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است.

به گفته متصدی در حال حاضر ایستگاههای پایش آلودگی هوای تهران 18 ایستگاه که مختص سازمان محیط زیست است و همچنین 20 ایستگاه پایش آلودگی نیز مربوط به شهرداری است و حدود 160 ایستگاه در کل کشور در حال نصب و راه اندازی است که با استفاده از این ایستگاهها می توان روند کاهش و افزایش آلودگی هوا را اندازه گیری کرد.

وی عدم هماهنگی لازم بین دستگاههای اجرایی، عدم مشارکت و توجه به نقش مردم و کاهش آلاینده ها، نبود ساختارهای پایشی و ارزشیابی، کمبود اعتبارات و منابع مالی، کمبود الزامات قانونی، تبعیت از برنامه های انفعالی ،نبود فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شفاف و سانسور داده ها و اطلاعات را از مهمترین عوامل عدم پیشبرد برنامه های کاهش آلاینده ها در کلانشهرها عنوان کرد.

متصدی توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از انرژی های نو، اصلاح قوانین، ارتقاء استانداردها و اخذ عواض و مالیات سبز را از مهمترین عوامل پیشبرد اهداف برنامه جامع کاهش آلایندگی هوا عنوان کرد.