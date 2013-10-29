12 کیلومتر از مسیر آزادشهر به خوش ییلاق بهسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علي بخش رستمي با اعلام این خبر گفت: بخشی از منابع مالی این طرح عمرانی با مساعدت وزارت راه و شهرسازي و پيگيري دكتر صابري نماينده مردم آزادشهر، راميان و بخش فندرسك در مجلس شوراي اسلامي آغاز شده است.

وی افزود: در حال حاضر آسفالت و روكش چهار كيلومتر اين پروژه از سمت جنوب به طرف روستاي تيل آباد به پايان رسيده و با مشخص شدن پيمانكار براي فاز دوم و تامين منابع چهاركيلومتر ديگر در شرف اقدام است.

رستمي گفت: محور شرياني آزادشهر- خوش ييلاق به طول 72 كيلومتر بخشي از محور آزادشهر- شاهرود است كه بهسازي آن از سال 85 در دستور كار اداره كل قرار گرفت.

به گفته رستمي، مجموع هزينه عمليات بهسازي اين محور خاص، یک هزار و 150 ميليارد ريال برآورد شده كه تا پايان سال 91 مبلغ 213 ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي براي زير سازي و ساخت ابنيه فني و تبديل اين محور به بزرگراه اختصاص يافت.

وي با بيان اينكه همزمان با انجام عمليات بهسازي، اين محور در حال بهره برداري بوده، گفت: بر اثر ترانشه برداري هاي وسيع (كوه بري) در سال هاي گذشته، روكش آسفالت 22 كيلومتر ديگر از قطعه دوم اين محور نيز، دچار اضمحلال شده كه جهت ترميم و روكش آسفالت آن به اعتباري بالغ بر 60 ميليارد ريال، نياز است.

رئيس شوراي حمل و نقل گلستان متذكر شد: مطابق برنامه ريزي در سال هاي گذشته مقرر شده بود تا سال 1394 عمليات بهسازي اين محور به پايان رسد اما بعلت عدم تامين منابع مالي كافي در سال هاي گذشته ، پيشرفت فيزيكي آن مطابق با برنامه پيش نرفته است.