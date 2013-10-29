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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۲۳

شناگر اردكاني مدال نقره شناي نابينايان مسابقات پاراآسايي جوانان را كسب كرد

شناگر اردكاني مدال نقره شناي نابينايان مسابقات پاراآسايي جوانان را كسب كرد

يزد - خبرگزاري مهر: سيد مهدي ميردهقان، شناگر استان يزد و شهرستان اردكان توانست مدال نقره مسابقات پارا آسيايي را از آن خود كند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در ادامه چهارمین روز از سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان و در ادامه مسابقات شنا، شناگران پسر کشورمان موفق به کسب یک طلا، دو نقره و دو برنز شدند.

محمدرضا نکویی در 100 متر قورباغه کلاس SB8 مدال طلا را بر گردن آویخت.

مهران رشیدی در 100 متر قورباغه کلاس SB8 مدال نقره گرفت.

سیدمهدی میردهقان، شناگر یزدی در 100 متر آزاد کلاس S11 با زمان یک دقیقه و 32 ثانیه و 85 صدم ثانیه موفق به کسب مدال نقره شد.

رضا جوادی در 400 متر آزاد کلاس S10 نوجوانان صاحب مدال برنز شد.

امیرمحمد توحیدنژاد در 100 متر کرال پشت کلاس S6 مدال برنز را از آن خود کرد.

شناگران کشورمان روز گذشته نیز موفق به کسب دو مدال برنز شده بودند.

محمدرضا تابش، نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي، پيام تبريكي به جامعه نابينايان استان يزد، مردم شهرستان اردكان و جامعه ورزشكاران استان يزد فرستاد و اين موفقيت بزرگ را به آنها تبريك گفت و از تلاش هاي ورزشكاران استان يزد به ويژه ورزشكار اردكاني، سيد مهدي ميردهقان قدرداني كرد.

کد مطلب 2165290

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