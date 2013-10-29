به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدي عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه هاي شهرداري شيراز افزود: آنچه كه باعث رفع مشكلات مردم در جامعه مي شود اتحاد و همدلي در ميان مسئولين و نمايندگان مردم است.

وي تصريح كرد: در حال حاضر مشكلات اقتصادي به اندازه كافي بر مردم فشار وارد كرده اما هيچگاه اين مردم خود را از رهبري و مسئولين جدا نكرده اند به همين دليل بايد براي رفع مشكلات آنها تلاش كرد.

استاندار فارس با اشاره به اينكه همكاري شوراي شهر و استانداري راه رفع مشكلات شيراز است، گفت: من خودم را عضو بيست و دوم شوراي شهر شيراز معرفي كرده ام تا با اين اتحاد و هماهنگي به فكر رفع مشكلات و كمبود هاي شهر شيراز باشيم.

احمدي با اشاره به اينكه شيراز در عرصه بين المللي شهرت دارد، افزود: شيراز و استان فارس تنها در داخل كشور شناخته شده نيست بلكه اين شهر پايتخت تمدن ايران باستان است.

وي تاكيد كرد: بايد با رفع موانع سرمايه گذاري و استفاده از پتانسيل هاي گردشگري شهر شيراز شاهد ايجاد درآمد هاي پايدار براي اين شهر باشيم.

استاندار فارس يادآور شد: اگر پول و امكانات مناسب در اختيار شهرداري شيراز به حد كافي قرار داشت به طور حتم تعداد پروژه هاي بيشتري راه اندازي مي شد اما متاسفانه تحريم ها و عدم خريد نفت از ايران باعث شده با مشكلات اعتباري برخورد كنيم.