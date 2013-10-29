کشف 706 کیلوگرم انواع مواد مخدر در آذربایجان شرقی/ رشد 44 درصدی عملیات پاکسازی در مهر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حميد علي باغبان عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران تشریح کرد: در مهر ماه سال جاری در مجموع 706.143کيلو گرم انواع مواد مخدر توسط پليسهاي مبارزه با مواد مخدر استان کشف شده که شامل هروئين 462 گرم ، شيشه 471گرم ، ترياك 25.520 کيلوگرم، حشيش 213 گرم وسوخته و شيره وگراس 117.06 كيلوگرم بوده است.

وی همچنین افزود: در مهر ماه سال جاري جمعاً 865 نفر از عوامل تهيه و توزيع مواد مخدر دستگير و در قالب 649 فقره پرونده به محاکم قضايي تحويل داده شده است .

سرهنگ حميد علي باغبان اظهار داشت: طي اين مدت جمعاً 865 نفر از عوامل تهيه و توزيع مواد مخدر دستگير و در قالب 649 فقره پرونده به محاکم قضايي تحويل داده شده که ميزان دستگير شده گان در مقايسه مدت مشابه سال قبل 38 درصد افزايش را نشان مي دهد که از اين تعداد 10 نفر تحت عنوان قاچاقچي و تعداد 198 نفر توزيع کننده بوده اند.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان آذربايجان شرقي ادامه داد: يگانهاي عملياتي در مرکز مبارزه با مواد مخدر و شهرستانهاي تابعه درمهر ماه سال جاري 628 مرحله عمليات پاکسازي و دستگيري داشته که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 44 درصد رشد داشته است.

وي طرحهاي پليس مبارزه با مواد مخدر استان در طي اين ماه را اجراي طرح نجات در کلان شهر تبريز، مقابله با توزيع كنندگان مواد مخدر در نقاط آلوده و اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي( طرح پاكسازي ) بيان كرد.

