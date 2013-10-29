كميسيون خدمات شهري در شوراي شهر شيراز راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلام مهدي حقدل عصر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه هاي شهرداري شيراز، گفت: آنچه كه باعث بروز مشكلات براي مردم شهر شيراز شده بود سياسي بازي مسئولين بود كه خوشبختانه با حضور استاندار جديد اين مشكلات برطرف مي شود.

وي تصريح كرد: استاندار فارس به دنبال جناح بازي نيست بلكه به دنبال وحدت و كار آمدي است.

رئيس شوراي شهر شيراز با اشاره به اينكه با هماهنگي استاندار فارس اقدام به راه اندازي كميسيون خدمات شهري كرده ايم، تاكيد كرد: رئيس اين كميسيون استاندار فارس و اعضاي شوراي شهر شيراز عضويت اين كميسيون را خواهند داشت.

حقدل يادآور شد: در اين كمیسيون بايد تمامي دستگاه هاي اجرايي شهرستان شيراز عضو باشند تا بتوانيم مشكلات شهر را به راحتي برطرف كنيم.

وي افزود: با راه اندازي اين كميسيون كه در حال حاضر تهيه طرح آن در دستور كار قرار دارد مشكلاتي از جمله وضعيت معتادين، بچه هاي خياباني و... در شيراز برطرف مي شود.

رئيس شوراي شهر شيراز در خصوص وضعيت سرمايه گذاري نيز گفت: مشكلات در خصوص سرمايه گذاري به يك سازمان و يا يك دستگاه مربوط نمي شود بلكه بايد هماهنگي و رفع چالش ها و موانع در دستگاه هاي مختلف از جمله شهرداري فرصت هاي مناسب را مهيا كرد.