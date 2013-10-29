مجوز راه اندازی دو رشته دکتری در پردیس دانشگاه لرستان گرفته شد

حسن زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده از طریق شورای گسترش وزارت علوم مجوز راه اندازی دو رشته در مقطع دکتری در پردیس دانشگاه لرستان گرفته شده است.

وی عنوان کرد: این رشته ها شامل زبان و ادبیات فارسی و ادبیات عرب هستند.

زمانیان از پیگیری برای اخذ مجوز رشته های دیگر در این پردیس دانشگاهی خبر داد و بیان داشت: درخواست تعدادی رشته دیگر نیز ارائه شده که در صورت موافقت و کسب مجوز اعلام خواهد شد.

رئیس دانشگاه لرستان یادآور شد: پردیس این دانشگاه بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شده و پیش از این از بین داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرش دانشجو داشته است.

زمانیان یادآورشد: پردیس خودگردان دانشگاه لرستان اسامي‌ پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ دوره‌هاي‌كارشناسي‌ ارشد را طی مهرماه سالجاری در 19 رشته اعلام کرد.

وی زبان وادبیات فارسی، نهج البلاغه، تاریخ ایران اسلامی، فیزیولوژی ورزشی، آموزش زبان انگلیسی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق-الکترونیک، زمین شناسی، فیزیک اتمی مولکولی، فیزیک ذرات بنیادی، ریاضی محض، ریاضی کاربردی، زیست علوم جانوری، زراعت، بیوتکنولوژی کشاورزی، علوم دامی و بیماری شناسی گیاهی را از جمله رشته های دایر شده در مقطع کارشناسی ارشد این پردیس عنوان کرد.