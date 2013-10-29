به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر عصر سه شنبه به همراه شهردار و معاون عمرانی شهرداری بندر گناوه ابتدا با حضور در میدان امام علی (ع) از نزدیک در جریان این پروژه قرار گرفت و سپس عازم سایت دفن زباله های شهرداری بندر گناوه شدند.

بهره گیری از روش های نوین و کارآمد دفن زباله

مدیر کل دفتر امور شهری در این بازدید اظهار داشت: جمع آوری و دپوی زباله ها در سایت های کوچک و فازبندی شده امری ضروری برای حل مشکلات دفن زباله ها است.

عزیز الله خورشیدی گفت: در کنار بهره گیری از روش های نوین و کارآمد دفن زباله، حفظ سلامت اهالی روستای قلعه حیدر که در مجاورت محل دفن زباله های گناوه قرار دارد همواره باید مورد توجه مسئولان باشد.

وی ادامه داد: باید تامین روشنایی، کاشت نهال و بهبود مسیر انتقال زباله ها در این سایت مورد توجه جدی متولیان امر باشد.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر در پایان گفت: استانداری بوشهر آمادگی دارد تا نسبت به تامین هزینه این فعالیت ها اقدام کند.

دفن و تبدیل زباله‌ها در گناوه

شهردار بندر گناوه نیز در این بازدید ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مشکلات جمع آوری، انتقال و دفن زباله های سطح شهر گناوه اظهار داشت: برآنیم تا با بهره گیری از روش ها و تکنولوژی های جدید نسبت به دفن و تبدیل این زباله ها اقدام کنیم.

برنامه بعدی سفر مدیرکل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری بوشهر به گناوه بازدید از روند احداث خیابان فایز در محله بابا علیشاه شهر گناوه بود.

این خیابان نقش به سزایی در کاهش حجم ترافیک خیابان پیروزی محله بابا علیشاه ایفا می کند و در واقع نزدیکترین نقطه اتصال خیابان پیروزی به رزمندگان به شمار آمده محله بابا علیشاه را به محله چاه جو متصل می کند.

اتمام خیابان فایز نیاز ضروری ساکنان دو محله بزرگ گناوه است

مدیر کل دفتر امورشهری استانداری بوشهر نیز ضمن دیدار با اهالی خیابان فایز اظهار داشت: اتمام این پروژه نیاز ضروری ساکنان دو محله بزرگ گناوه است و در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز آن قول مساعد می دهیم.

عزیز الله خورشیدی گفت: با توجه به نزدیکی فصل بارندگی، رفع این مشکل باید در اولویت شهرداری گناوه قرار گیرد.

مشکلات مالی و عدم تملک سایر منازل واقع در مسیر طرح

شهردار بندر گناوه نیز در این بازدید با ارائه نکاتی در خصوص فعالیت های صورت گرفته در این پروژه اظهار داشت: با تملک برخی از منازل واقع شده در مسیر طرح و تعریض خیابان، بخشی از کانال دفع آب های سطحی و زیرسازی بخش های تملک شده در دست اقدام است.

محمد رضا عرب زاده گفت: متاسفانه به دلیل مشکلات مالی و عدم تملک سایر منازل واقع در مسیر طرح، عملیات اجرایی آن نیمه تمام مانده است.

عرب زاده با اشاره به جدیت شهرداری گناوه برای اتمام این پروژه و رفع مشکلات ساکنان خیابان ادامه داد: امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز هرچه زودتر شاهد بازگشایی کامل و اتمام فعالیت های عمرانی خیابان فایز باشیم.

گفتنی است که ساکنان خیابان فایز گناوه نیز ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته خواستار حمایت استانداری بوشهر از شهرداری گناوه برای اتمام آن شدند