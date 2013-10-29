مرگ بیش از دو هزار و 500 ایرانی به علت آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر،کاظم ندافی عصر سه شنبه در نخستین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا اظهار داشت: براساس آخرین آمارهای سالیانه دو هزار و 527 نفر براثر آلودگی هوا جانشان را در کشور از دست داده اند. ضمن اینکه دو هزار و 522 بیمار قلبی و 4 هزار و 525 بیمار تنفسی همزمان با آلودگی هوا در بیمارستان ها بستری می شوند.

وی ادامه داد: گزارش های ما شفاف است و وزارت بهداشت براساس مدل جهانی و اطلاعات بومی آمارها را اعلام می کند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر گسترش حمل و نقل عمومی افزود: باید به استاندارد استفاده از حمل و نقل عمومی برویم و در صورتی که 40 درصد شهروندان از این ناوگان استفاده کنند،آلودگی 12 درصد کاهش می یابد. البته برنامه جامع آلودگی هوا نیز باید بازنگری شود چرا که برخی پارامترها از استانداردهای ملی بالاتر هستند.

در ادامه این جلسه خجسته مهر نماینده وزارت نفت با اشاره به اینکه دو هزار و 400 میلیارد تومان برای احداث 2100 جایگاه سوخت هزینه شده است،گفت: باید بتوانیم استفاده از سوخت پاک را به 30 درصد برسانیم به همین دلیل تاکنون با صرف بودجه دو هزار و 900 میلیارد تومانی دو هزار و 550 جایگاه CNG راه اندازی کرده ایم.

وی افزود: می توانیم در تهران نیز تا سقف 500 میلیارد تومان هزینه کنیم اما با کمبود زمین و گرانی آن مواجه هستیم.