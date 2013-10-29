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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۹:۲۰

ژاپنی ها به تبریز آمدند/ کارگاه هفته فرهنگی ژاپن در تبریز آغاز به کار کرد

ژاپنی ها به تبریز آمدند/ کارگاه هفته فرهنگی ژاپن در تبریز آغاز به کار کرد

تبریز - خبرگزاری مهر: ژاپنی ها از امروز سه شنبه به مدت یک هفته درقالب کارگاه فرهنگی مهمان تبریزی ها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته فرهنگی ژاپن در تبریز در قالب کارگاه از امروز آغاز به کار کرد که این کارگاه برنامه‌های خود را با هدف معرفی فرهنگ و هنر این کشور همچون تئوری طبیعت گرایانه، تلفیق و الهام گرفتن از فرهنگ و هنر این منطقه و معرفی ایده های نو به هنرمندان ایرانی و تبریزی است.

در نخستین روز برگزاری هفته فرهنگی ژاپن و تبریز دو کارگاه تصویر سازی برگزار شد که با استقبال هنرمندان مواجه شد اما به دلیل محدودیت فضا بسیاری از هنرمندان تبریزی از این برنامه محروم ماندند.

سفارت ژاپن و دبیر اول سفارت ژاپن، انجمن هنری، مقاوم‌سازی در برگزاری این همایش پیش قدم بودند.

سفیر اول ژاپن به همراه سفیر سوم ژاپن و مسئول روابط عمومی در این کارگاه یک هفته ای حضور دارند و علاوه بر آن هنرمندانی در زمینه های تصویر سازی و موسیقی از این کشور حاضر شده اند.

این کارگاه های فرهنگی با کشورهای شرقی صاحب فرهنگ و هنر غنی همچون چین، مصر، هند و یونان ادامه خواهد یافت.
 

کد مطلب 2165315

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