21 انجمن دانشجویی در جشنواره "حرکت" دانشگاه لرستان شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام خدایی در این رابطه اظهار داشت: دانشگاه لرستان طی هفته جاری میزبان برگزاری سومین جشنواره درون دانشگاهی "حرکت" بوده است.

وی افزود: این ماراتن علمی انجمن های دانشجویی دانشگاه لرستان با حضور 21 انجمن آغاز شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه لرستان از این جشنواره به عنوان یک هماورد پژوهش گونه یاد کرد و بیان داشت: 300 نفر از اعضای انجمن های علمی دانشگاه لرستان در این جشنواره با هم به رقابت می پردازند.

حجت الاسلام خدایی یادآور شد: جشنواره و نمایشگاه حرکت تا هشتم آبان ماه سالجاری در دانشگاه لرستان دایر است.

وی با بیان اینکه ملاک حمایت از انجمن های دانشجویی دانشگاه لرستان خلاقیت و ابتکار و همچنین اخلاق مداری و معنویت است، یادآور شد: خوشبختانه انجمن های علمی دانشگاه لرستان شاهد رشد خوبی طی سالهای اخیر بوده اند.