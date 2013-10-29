ضرب و جرح عمدي چهارمين جرم ارتكابي در استان يزد است

به گزارش خبرنگار مهر، علي اصغر رفاهي در جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان يزد اظهار داشت: در سال گذشته، پنج هزار و 846 پرونده و در شش ماهه اول سال جاری، سه هزار و 78 پرونده در زمینه ایراد ضرب و جرح عمدی در دستگاه قضايی استان یزد تشکیل شده که به برخی از آنها رسیدگی شده و بقیه پرونده ها نیز در حال رسیدگی است.

وی توجه به پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی، از جمله فرهنگ سازی را یکی از بهترین شیوه های کاهش جرائم به ویژه جرح ضرب و جرح عمدی در استان ذکر کرد و افزود: تمامی ارگانهای فرهنگی به ویژه شورای فرهنگ عمومی استان يزد می توانند نقش اساسی را در زمینه کاهش جرایم در جامعه داشته باشند.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری یزد نیز با اشاره به لزوم همکاری تمامی نهادها در پیشگیری از وقوع جرم بيان داشت: دستگاه‌های مختلف به ویژه دستگاه‌های فرهنگی باید با اراده و عزم بالا به فعالیت بپردازند و در جهت ریشه کنی جرم در استان ایفای نقش كنند.

سعید عبدالهی اظهار داشت: استان یزد دومین استان مهاجرپذیر است و و جود مهاجرین و اتباع بیگانه به طور قطع در افزایش میزان جرائم در استان تأثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به اینکه نمی توانیم تمامی مشکلات و جرایم موجود را به گردن دیگری بیاندازیم، بیان كرد: مسئول دانستن دیگران راه حل مناسب برای کاهش جرم نیست بلکه باید نسبت به آسیب شناسی جرایم در جامعه اقدام و سپس راهکارهای لازم را در زمینه کاهش جرایم اتخاذ كنيم.

در اين جلسه طرح اجرایی برای پیشگیری از جرایم ياد شده که توسط معاونت یاد شده تهیه شده و برای هر کدام از دستگاه‌های عضو شورای پیشگیری و برخی اشخاص حقوقی و حقیقی فعالیتهای در نظر گرفته شده بود، مورد تصویب قرار گرفت.