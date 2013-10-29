کنسولگری ژاپن در تبریز تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، توموحیرو ناکاگاکی دبیر اول سفارت ژاپن در جمهوری اسلامی ایران شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران یادآور شد: همیشه بین دو کشور ایران و ژاپن روابط‌ خوبی بوده است ولی تنها عاملی که باعث ایجاد یک سری مشکلات می‌شود عوامل سیاسی و اقتصادی است که مشکلات سیاسی بر موضوعات اقتصادی هم تأثیر گذاشته و اکثر شرکت‌های ژاپنی بر اثر این مشکلات تعاملاتشان را با ایران کاهش داده‌اند.

ناکاگاکی در رابطه با تمایل داشتن به تاسیس خانه فرهنگ در شهرها از جمله تبریز گفت: ما به علت کمبود بودجه و شرایط اقتصادی نامناسب نمی‌توانیم خانه فرهنگی تاسیس کنیم ولی خوشبختانه متناسب با قول‌های که از شهردار تبریز گرفته شده به تاسیس یک کنسولگری مختص ژاپن خواهیم پرداخت.

دبیر سفارت ژاپن در خصوص برگزاری برنامه هفته فرهنگ ژاپن در تبریز اظهار داشت: ما سه برنامه برای تبریز در نظر گرفتیم که در هفته فرهنگ ژاپن در تبریز برگزار می‌شود که هنرهای ژاپنی را به ایرانیان معرفی کنیم.

وی افزود: قبل از تبریز شهرهای تهران، شیراز و اصفهان میزبان هفته فرهنگ ژاپن بودند و این بار به مدت یک هفته میهمان تبریز خواهیم بود تا با فرهنگ و هنر این شهر آشنا شویم و فرهنگ کشور خودمان را به تبریزی‌ها معرفی کنیم.

دبیر سفارت کشور ژاپن در ایران ادامه داد: هنرمندان ژاپنی در تبریز اجراهای مختلفی داشتند و اساتید معماری ما نیز به تبریز خواهند آمد تا برنامه های دیگری نیز به نمایش بگذاریم.

ناکاگاکی تصریح کرد: در تهران استقبال بسیار خوبی از برنامه های هفته فرهنگی انجام شد و ما خوشحال هستیم که این بار در تبریز برنامه های خود را اجرا خواهیم کرد. سفارت ژاپن دوست داشت کار هنری را در شهرهای دیگر نیز ارتقا دهد و تبریز مقصد فعلی ما خواهد بود.

وی یادآور شد: ارتباط فرهنگی بین دو کشور ایران و ژاپن از زمان 1200 سال پیش شروع شده و چند اثر هنری از سمت ایران بوده که در موزه های سنتی ژاپن به نمایش گذاشته شد.

وموحیرو ناکاگاکی افزود: به طور کلی بین فرهنگ ایران و ژاپن فاصله های زیادی وجود دارد. تقریبا 120 سال پیش هیئت ژاپن به ایران سفر کرده و با ناصرالدین شاه در کاخ گلستان ملاقات داشت و این عامل ایجاد رابطه رسمی شد.

وی در خصوص اینکه آیا هفته فرهنگی تبریز هم در ژاپن برگزار خواهد شد یا خیر، گفت: بله طبق موافقت‌های که بین دو کشور شده مقرر با زمان تعیین شده هفته فرهنگی تبریز در ژاپن هم برگزار خواهد شد.

