كارشناسان دادگستري از نتيجه گيري در پرونده ها خودداري كنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين حيدري ظهر سه شنبه در ديدار با كارشناسان رسمي دادگستري استان يزد با اشاره به اهمیت کار کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت: کار کارشناسان رسمی دادگستری، نوعی قضاوت محسوب می شود و نظر آنان زیربنا و پایه رای قاضی در پرونده هاست.

وی افزود: ارتباط بسیار خوبی بین دادگستری استان و کارشناسان رسمی دادگستری برقرار است و نتیجه اين تعامل نيز تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی است.

حيدري در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد بيان كرد: از شما درخواست داریم هنگامی که پرونده ای از طرف قضات برای کارشناسی به شما ارجاع می شود، فقط در همان حوزه درخواست شده نظر خود را اعلام و از هرگونه نتیجه گیری خودداري كنيد.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: اگر مورد دیگری در پرونده وجود داشت که قاضی از شما درخواست نکرده بود، باید به قاضی اعلام شود و در صورت درخواست وی این نظریات اعلام شود در غیر این صورت از کارشناسان تقاضا داریم تا از هرگونه اظهار نظر قضایی در گزارشهای خود اجتناب کنند.

حیدری ادامه داد: تشخیص سوء نیت داشتن و یا خطا کار بودن هر یک از طرفین دعوا بر عهده قاضی است که با بررسی تمام جوانب و مدارک اعلام می شود و کارشناسان نباید در این مورد ورود داشته باشند زيرا بعد از صدور حكم، اين نظرات دردسرساز مي شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد بيان كرد: در برخی موارد نیز برخی کارشناسان گلایه دارند که چرا پرونده ای به آنها ارجاع نمی شود که این به دلیل وجود نداشتن جرم حوزه تخصص آنها در استان یزد است.

حیدری اظهار داشت: مثلا در زمینه ثبت اختراعات یا جرمی نداشتیم و يا اگر مواردی نيز بوده، با رضایت طرفین به صلح منجر شده و به مرحله کارشناسی نرسیده است به همين دليل باید جرمی اتفاق بیفتد که نیاز به کارشناسی باشد.

رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: در حال حاضر 510 کارشناس رسمی دادگستری در 26 گروه و رشته در استان یزد مشغول به فعالیت هستند.

امير ثقفی خاطرنشان كرد: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی بین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و دستگاه قضایی در استان یزد برقرار است و سعی همه کارشناسان بر این است که پرونده های ارجاعی را در کمترین زمان و با دقت لازم پاسخ دهند.

در اين مراسم از برترین ها و تعدادی از پیشکسوتان کارشناسی تجلیل شد.