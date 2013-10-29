پنج فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله کاشفی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: برآورد شده برای راه اندازی این واحد های تولیدی 35 میلیارد و 132 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت شود و برای 60 نفر شغل ایجاد کنند.

وی افزود: تولید سالانه این واحد ها 13 هزار و 700 تن است و به 9 هزار و 500 تن مواد خام نیاز دارند همچنین این واحدها برای فعالیت و تولید به بیش از 66 میلیارد ریال سرمایه در گردش نیاز دارند.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان یادآور شد: یک مورد از این واحد های فرآوری در بخش زراعی و چهار مورد در حوزه دام و طیور است که در شهرستان های دامغان، سمنان، شاهرود و آرادان تاسیس خواهند شد.

کاشی از صدور پروانه بهره برداری برای یک واحد تولیدی فرآورده های لبنی در ماه گذشته خبر داد و افزود: این واحد با سرمایه ثابت 17 میلیون و 340 هزار ریال و سرمایه در گردش 19 میلیون و681 هزارریال در شهرستان سمنان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه تولید سالانه آن 11 هزار و 60 تن است افزود: به 90 هزار تن مواد خام نیاز دارد و برای 32 نفر شغل ایجاد کرده است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اظهار داشت: باید سیاست گذاری در امر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بر اساس یک برنامه و سند مدون باشد تا بتوان این بخش را در استان ساماندهی کرد.

کاشی با بیان اینکه پس از ورود هر نوع تکنولوژی جدید در عرصه کشاورزی، تعداد زیادی از کارگران شغل خود را از دست می‌دهند، گفت: اما صنایع فرادست و فرودست کشاورزی نیز با همان سرعت افزایش تولید در کشاورزی بلکه بسیار سریع‌تر از آن شکل می‌گیرند.

وی افزود: این امر باعث ایجاد زمینه اشتغال جهت نیروی کار انسانی از کارگران ساده صنایع گرفته تا مهندسان، بازرگانان، فروشندگان و واسطه‌گران می شود.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خاتمه با اشاره به اینکه کشاورزی علمی با اتکاء به دانش و علم روز، بدون ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری مناسب در صنایع تبدیلی کاری از پیش نخواهد برد افزود: هر کشاورز باید بخشی از سرمایه خود را به امور تبدیل، بسته‌بندی و سایر اعمال پس از برداشت اختصاص دهد.