اجلاس پیرغلامان حسینی جنبش عاشورایی در افکار جهانی

حیدرعلی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی به دلیل پرداختن به نهضت عاشورا دارای اهمیت ویژه ای است گفت: جامعه مداحان کشور به عنوان یک گروه مرجع اجتماعی دارای تاثیرات شگرفی در افکار عمومی هستند. اگر مداحان در پرداختن به موضوع نهضت عاشورا از مداحی معیار پیروی کنند اثر گذاری آن در دل و جان مخاطب بسیار بیشتر است.

وی افزود: وظیفه مداحان کشور این است که تمام استعداد خود را برای یادگیری صحیح اهداف ائمه به ویژه امام حسین(ع) و تبیین هنرمندانه و اثر گذار آن به کار گیرند. در حقیقت مداحی باید با استفاده از فصاحت کلام و بلاغت بیان اهداف و آثار را به شکل شیوا و واضحی به ذهن مخاطب بویژه نسل جوان انتقال دهد.

وی در پایان گفت: جامعه مداحان در صورتیکه بتوانند با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری روش نوینی در نشان دادن تمام ابعاد نهضت حسینی چه از جهت شور آفرینی و شورآوری و چه با دوری از هرگونه خرافه و پیرایه ارائه کنند، قطعا می توانند در خارج از جهان اسلام هم اثر بخش باشند و پیام عاشورا را به گوش همه برسانند.