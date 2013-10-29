16 کشتی گیر خارجی برای شرکت در جام جهانی کشتی پهلوانی وارد ایران شده اند

حمید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر مطابق آخرین آمار تا ساعت 18 عصر امروز سه شنبه 16 کشتی گیر خارجی برای شرکت در مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی وارد کشور شده اند.

وی عنوان کرد: این کشتی گیران امروز به مرور وارد تهران شدند و برخی از آنها تاکنون تمرینات خود را در سالن امجدیه پیگیری کرده اند.

مسئول کمیته روابط عمومی و رسانه مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی عنوان کرد: همچنین تیم کشتی ایران در قالب شش ورزشکار که دو نفر آنها لرستانی است در سالن تختی خرم آباد تمرینات خود را انجام دادند و برای حضور در مسابقات آماده شدند.

نوروزی بیان داشت: با پیگیریهای انجام شده از سوی علی دولتشاهی رئیس ستاد برگزاری مسابقات فردا صبح 21 کشتی گیر دیگر نیز با هواپیمای چارتر وارد کشور می شوند.

وی با بیان اینکه کشتی گیران کشورهای مختلف دنیا طی امشب و فردا برای حضور در مسابقات وارد ایران می شوند، یادآور شد: این دوره از مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار خواهد شد.

