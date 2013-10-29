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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۹:۵۳

ربیعی معاون جدید خود را انتخاب کرد/ ورود یک اقتصاددان به وزارت کار

ربیعی معاون جدید خود را انتخاب کرد/ ورود یک اقتصاددان به وزارت کار

حسن طایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان بزودی به عنوان معاون جدید توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه به زودی به عنوان معاون جدید توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب خواهد شد. تاکنون علی اکبر لبافی عهده دار این سمت در وزارت کار بوده است.

پیش از لبافی نیز محمدحسین فروزانمهر استاندار خراسان رضوی در این سمت فعالیت کرده است. یک مقام آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر اعلام کرد: ربیعی درباره واگذاری مسئولیت معاونت مهم اشتغال و کارآفرینی با طایی که یک اقتصاددان است، گفتگو کرده و تقریبا مسئولیت وی در این معاونت قطعی شده است.

طایی پیش از این عضو هيات علمي مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، معاون پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، قائم مقام رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بوده و هم اکنون نیز عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي است.

کد مطلب 2165335

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