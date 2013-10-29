دو ورزشکار لرستانی در مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی شرکت می کنند

رضا محمدی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از شش کشتی گیر تیم ملی ایران برای شرکت در این دوره از مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی دو کشتی گیر از استان لرستان انتخاب شده اند.
وی عنوان کرد: امین و اشکان مردانی دو کشتی گیر لرستانی هستند که در این دوره از رقابتها حضور دارند.
مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه در این مسابقات آرش مردانی شرکت نکرده است، یادآور شد: امید می رود برادران مردانی برای لرستان در این دوره از مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی افتخار آفرینی کنند.
محمدی اصل با بیان اینکه مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی 9 و 10 آبان ماه در لرستان برگزار می شود، یادآور شد: تدابیر لازم برای میزبانی مطلوب لرستان در این دوره از رقابتها اندیشیده شده است.
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