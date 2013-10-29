تقویت شورای آموزش عالی خراسان شمالی/ لزوم تبدیل پدافند غیرعامل به فرهنگ عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی برای بررسی مشکلات و مسایل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی این استان در نشست های دوره ای مستمر اعلام آمادگی کرد.

سیدعلی اکبر پرویزی در نشست روسای دانشگاه های مرکز استان اظهار کرد: دانشجو سرمایه کشور است و توجه به ارتقای سطح علمی و رفع مشکلات این قشر ضروری است.

وی افزود: بیشتر منابع دانشگاه، ملی است و باید تلاش برای جذب امکانات و اعتبارات ملی بیشتر شود و البته استانداری نیز در بخش استانی کمک خواهد کرد.

وی گفت: تجمیع بعضی از واحدهای دانشگاه مرتبط با هم در منطقه تخته ارکان بجنورد می تواند مشکلات این واحدها را به حداقل رسانده و باعث توسعه علمی و تعامل بیشتر آنها شود.

وی افزود: همکاری بین دانشگاه ها و استفاده از امکانات نرم افزاری و آزمایشگاهی به صورت مشترک باعث هم افزایی می شود.

پرویزی گفت: نگاه بخشی نگر مشکل ساز است و باید در کنار توسعه آموزش عالی استان به توسعه سایر بخش ها نیز توجه شود و توسعه همه جانبه مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: بخش زیادی از مشکلات دانشگاه ها مشترک است که با همکاری، تعامل و همدلی می توان خیلی از این مشکلات را برطرف کرد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر لزوم بررسی و پایش مشکلات دانشجویان و دانشگاه ها گفت: برای بررسی مسائل مراکز آموزش عالی استان این جلسات باید با عنوان شورای آموزش عالی استان به صورت دوره ای برگزار شود.

پدافند غیر عامل باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی گفت: پدافند غیرعامل با آموزش و تبیین اصول و کاردکردهای آن می تواند به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

سیف الله مطلبی در جلسه ستاد شورای پدافند غیرعامل استان، افزود: اهمیت پدافند غیرعامل به حدی است که باید در صدر فعالیتهای علمی و تحقیقاتی قرار گیرد.

وی از پدافند غیرعامل به عنوان ارزانترین و صلح آمیزترین روش دفاع یاد کرد که سبب توسعه پایدار شده و پشتوانه اقتدار کشور محسوب می شود.

مطلبی با برشمردن مولفه هایی نظیر پوشش، پراکندگی، جابه جایی، فریب، مکان یابی، استحکامات، استتار و اختفا افزود: انجام این موارد تلفات انسانی و نیز خسارات وارده بر تاسیسات، تجهیزات و اماکن حساس را بویژه در مواقع بحرانی و یا حمله دشمن، بدون استفاده از جنگ افزارهای نظامی به حداقل ممکن می رساند.

هزار و 200 کیلومتر از راههای خراسان شمالی خط کشی می شود

رییس اداره ایمنی و ترافیک حریم راههای اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: برای هدایت وسایل نقلیه به منظور کاهش سوانح رانندگی و انحراف خودروها، عملیات خط کشی هزار و 200 کیلومتر از راههای این استان اجرا می شود.

علی پرتونیا اظهار کرد: تاکنون این طرح در 50 کیلومتر از راههای اصلی استان اجرا شده و مابقی نیز تا پایان سال انجام خواهد شد.

به گفته وی در اجرای طرح عملیات خط کشی، راههای روستایی این استان در اولویت قرار دارند.

وی اضافه کرد: برای انجام این طرح 14 میلیارد و 220 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات اداره کل راه و شهرسازی استان پیش بینی شده است.