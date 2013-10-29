ضرورت اداره هیئتهای مذهبی به صورت مردمی/ پرهیز از نصب بنرهای تمثال و شمایل در محرم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برقی شامگاه سه شنبه در نشست هماهنگی ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی و هیئتهای مذهبی شهرستان بناب تصریح کرد: هیئتهای مذهبی بصورت مردمی اداره می شوند و سعی کنید مراسمات و عزاداریهای محرم نیز جنبه مردمی به خود بگیرد.

وی شهرداری را موظف کرد در نصب بنر و داربستها در طول ایام محرم در سطح شهر دقت و نظارت بیشتری داشته باشند تا از بروز هرگونه مشکل و حوادث احتمالی جلوگیری شود.

مدیر روابط عمومی شهرداری بناب نیز دراین نشست اظهارداشت: رویکرد شهرداری و شورا در خصوص نصب بنر مشخص است و نحوه نصب آن را به شرکتهای مربوطه و همچنین مسئولان هیأتها اعلام کرده ایم.

غلامرضا امامعلی زاده درادامه سخنان خود از هیئتهای مذهبی خواست از نصب تمثال و شمایل در قالب بنر درسطح شهر پرهیز کنندکه درصورت مشاهده عوامل شهرداری نسبت به جمع آوری آنها اقدام خواهند کرد.

وی همچنین از مسئولان مربوطه خواست تا مسئولان هیئت ها را موظف کنند تا از پرداخت وجه نقد و پول به افراد متکدی پرهیز کنند تا بتوانیم شهر بناب را به شهر بدون متکدی تبدیل کنیم.

مدیر روابط عمومی شهرداری بناب همچنین بر همکاری تنگاتنگ شهرداری برای تزئین و سیاه پوش کردن سطح شهر در ایام ماه محرم تأکید کرد.

