جوایز نفرات اول تا سوم مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی اعلام شد

علی دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته در این دوره از مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی چهار نفر تجلیل خواهند شد.

وی عنوان کرد: در این راستا نفر نخست این مسابقات 15 هزار دلار، نفر دوم 10 هزار دلار و دو نفری که به طور مشترک سوم می شوند هر کدام هفت هزار و 500 دلار جایز دریافت خواهند کرد.

رئیس ستاد برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی عنوان کرد: همچنین مطابق تدابیر اندیشیده شده کمربند پهلوانی به قهرمان هر وزن اعطا خواهد شد.

دولتشاهی عنوان کرد: همچنین کاپ قهرمانی برای نفرات اول تا سوم این مسابقات در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: بنابر تصمیم گیری هیئت برگزاری به همه شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود.

رئیس ستاد برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی پهلوان افزود: همچنین مدال این دوره مسابقات از که در آن طرح میزبانی لرستان قید شده است نیز به هر چهار نفر برگزیده در هر وزن اعطا خواهد شد.

بنابر این گزارش مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی نهم و دهم آبان ماه سالجاری در خرم آباد برگزار می شود.