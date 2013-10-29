به گزارش خبرنگار مهر، حسن فخرایی عصر سه‌شنبه در جمع اعضای تیم پاسخ سریع مالاریا شهرستان دیر اظهار داشت: از آنجا که بیماری مالاریا امسال در کشور به مرحله حذف رسیده لازم است برای تحقق این مهم تا ریشه کنی بیماری در کشور ، برنامه ها و دستورالعمل‌های مربوطه به دقت اجرا شود.

وی با اشاره به شاخص‌های چهل و یک گانه برنامه مالاریا گفت: طبق شاخص‌های 41 گانه برنامه مالاریا کانون‌های جمعیتی شهرستان دیر به 57 کانون تقسیم شده که از این تعداد 56 کانون آن از نظر اپیدمیولوژیکی بیماری مالاریا پاک گزارش شده و فقط یک کانون آن از نظر احتمال بروز بیماری مالاریا دارای پتانسیل است.

فخرایی ادامه داد: اگر به مدت سه سال در یک کانون موردی از بیماری مالاریا از نوع ویواکس و یا به مدت یکسال از نوع فالسیپارم گزارش نشود این کانون به عنوان کانون پاک محسوب می شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر به وضعیت زیستگاه‌های رشد و تکثیر ناقل بیماری مالاریا در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: با اقدامات موثری که با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شد خوشبختانه تمامی زیستگاه‌ها و مکان‌های مستعد رشد و تکثیر این بیماری در سطح شهرستان دیر از بین رفته است.

رهاسازی ماهی گامبوزیا در ماندآب‌ها/ راه‌اندازی تیم پاسخ سریع مالاریا

فخرایی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص حذف بیماری مالاریا در شهرستان دیر ادامه داد: توزیع 60 عدد کیترها سازی ماهی گامبوزیا در ماندآب‌ها RDT بین مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت و آزمایشگاه‌ها، برگزاری کلاس‌های آموزشی ارتقا سطح آگاهی پرسنل درگیر، راه‌اندازی تیم پاسخ سریع مالاریا بخشی از ای اقدامات است.

وی اضافه کرد: تامین دارو و تجهیزات لام گیری، رها سازی ماهی گامبوزیا در ماندآب‌ها، مه‌پاشی، خشکاندن ماندآبها، پرکردن چاه‌ها و گودال‌های غیر فعال و جلوگیری از تلنبار کردن نخاله‌ها از جمله اقدامات شبکه بهداشت و درمان در راستای حذف بیماری مالاریا در شهرستان دیر است.

وی با بیان اینکه ماهانه 150 تا 200 عدد لام مالاریا به صورت فعال تهیه می شود تصریح کرد: در شش ماهه ابتدای سال جاری تعداد 846 عدد لام مالاریا تهیه و آزمایش تشخیصی مربوطه انجام شده است.