دستیابی به خودکفایی برنج با توسعه مکانیزاسیون امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بنیادی عصر سه شنبه در جلسه این سازمان افزود: یک میلیون و700 هزار تومان هزینه برداشت دستی محصول برنج است که این رقم در روش مکانیزه 900 هزار تومان است.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون هرساله رشد فزآینده در استان دارد، اظهارداشت: این توسعه امسال نسبت به سال گذشته 36 درصد رشد را نشان می دهد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه متوسط مالکیت اراضی کشاورزی در استان هفت دهم دهکتار است، گفت: فرآینده اقتصادی تر شدن کشاورزی استان باید با رویکرد توسعه مکانیزاسیون باشد.

وی افزود: توسعه مکانیزاسیون علاوه بر افزایش پنج درصدی محصول نقش مهی در کاهش هزینه های تولید دارد.

بنیادی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام " حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی " اظهار داشت: کشاورزی قطب اقتصادی کشور است.

وی اذعان داشت: توسعه كشاورزی استراتژی مهم برای اشتغال پایدار، ارتقای توان تولید كشور و رونق صادرات غیرنفتی محصولات كشاورزی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است به گونه‌ ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌ های دولت ها قرار گرفته ‌است.

وی یادآورشد: بدون شک به منظور دستیابی به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاست های مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند.