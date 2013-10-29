به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی شامگاه سه شنبه در دیدار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور اظهار داشت: ارتباط من با تامین اجتماعی به 30سال قبل بازمی‌گردد که بعد از انقلاب اسلامی همایشی در تهران با موضوع تامین اجتماعی برپا شد و در آن همایش از من برای سخنرانی دعوت کرده بودند.

وی افزود: حضور و سخنرانی در آن همایش باعث شد تا کتابی در این زمینه زیر نظر من نوشته شود که در این کتاب روایات و آیاتی که به مسئله تامین اجتماعی اشاره داشت، جمع آوری شد.

این مفسر قرآن کریم بیان داشت: اسلام دین جامع و کاملی است و به همه زوایای زندگی بشری و توجه به اقشار مختلف مردم به خصوص نیازمندان توجه دارد و در واقع قبل از آنکه غرب به این مسائل توجه کند دین اسلام در بیش از هزار سال قبل به این موارد اشاره کرده است.

وی اضافه کرد: امام حسین(ع) در دعای عرفه به حکومت تذکر می‌دهد که به فکر نیازمندان و مستمندان باشد و دولت اسلامی باید همواره حامی اقشار ضعیف جامعه باشد.

آیت الله سبحانی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه هر کسی که ندای مظلومی را بشنود و پاسخ نگوید از جرگه مسلمانیت خارج است، عنوان کرد: امام علی(ع) نیز به استانداران خود سفارش کرده تا نسبت به حیوانات و پرندگان توجه داشته باشند تا چه برسد به انسانها و این نشان دهنده اهتمام جدی دین اسلام به این گونه مسائل است.

مرجع تقلید شیعیان جهان، با بیان اینکه مسئولان تامین اجتماعی باید همه نیازمندان را به یک چشم نگاه کنند و تبعیضی قائل نشوند بیان داشت: کار و تلاش در راستای رفع مشکلات مردم موجب قرب انسان به خداوند خواهد شد و عملی قربی به شمار می‌رود.

