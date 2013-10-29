تمامی اتوبوس های راهیان نور گیلان روحانی و راوی همراه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید علی حسینی عصر سه شنبه در جلسه این ستاد افزود: برای غنی سازی این سفر معنوی برنامه های مختلفی همچون بیان خاطرات دوران دفاع مقدس از سوی راوی، پخش فیلم دوران جنگ تحمیلی، برپایی نماز جماعت و برگزاری مسابقات فرهنگی به مرحله اجرا در می آید.

وی اظهارداشت: همچنین در یادمان های دوران هشت سال دفاع مقدس نمایش فرهنگی با عنوان " مردان آسمانی " و مراسم " شب خاطره " برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد راهیان نور گیلان گفت: اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس خط بطلانی بر توطئه های فرهنگی دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه با بیان اینکه 80 درصد برنامه کاروان های راهیان نور معرفتی است، اظهارداشت: نمایش فرهنگی با عنوان مردان آسمانی نقش مهمی در معرفت افزایی دانش آموزان دارد.

حسینی همچنین با بیان اینکه دل نوشته های دانش آموزان اعزامی به مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس دارای پیام های بی بدیلی و سازنده است، یادآورشد: فضا و عرصه معنوی راهیان‌ نور بهترین کلاس و سرمشقی برای تمام دانش‌ آموزان و نسل کنونی است.