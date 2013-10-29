  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ آبان ۱۳۹۲، ۲۰:۵۴

با حضور امام جمعه موقت تهران/

بزرگداشت آیت الله شهید قاضی طباطبایی در تبریز برگزار می شود

بزرگداشت آیت الله شهید قاضی طباطبایی در تبریز برگزار می شود

تبریز – خبرگزاری مهر: مراسم بزرگداشت آیت الله مجاهد قاضی طباطبایی در مسجد مقبره تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت یاد و خاطره اولین شهید محراب آیت الله شهید قاضی طباطبایی پنج شنبه نهم آبان ماه در مسجد مقبره تبریز برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور مسولان استانی و امام جمعه موقت تهران آیت الله صدیقی برگزار خواهد شد.

جمعی از مسئولان  استان آذربایجان شرقی و شورای هماهنگی تبلیغات میزبان این بزرگداشت بوده و حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران به سخنرانی خواهند پرداخت.

پیشگام شهدای محراب آیت الله حاج سید محمد علی قاضی طباطبایی در سال 1331 در کانون خانواده ای اصیل و روحانی در تبریز پا به عرصه وجود نهاد.

عالم وارسته و مجتهد انقلابی با وجود تحمل سالهای بیشمار تبعید و رنج در راه اسلام، از راه آثار تالیفات و شاگردان متعدد خدمات شایسته ای را به جهان اسلام ارائه کرد.

آیت الله مجتهد قاضی طباطبایی در مراسم باشکوه عید قربان در سال 1358 حضور یافته و به امامت ایشان نماز روز عید قربان برگزار گردد، دست تقدیر چنین رقم زده بود که در آن گردهمایی با شکوه مردم تبریز با مقتدای دینی و اولین امام جمعه خود بعد از انقلاب برای همیشه خداحافظی کند.

 

کد مطلب 2165361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار