بزرگداشت آیت الله شهید قاضی طباطبایی در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت یاد و خاطره اولین شهید محراب آیت الله شهید قاضی طباطبایی پنج شنبه نهم آبان ماه در مسجد مقبره تبریز برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور مسولان استانی و امام جمعه موقت تهران آیت الله صدیقی برگزار خواهد شد.

جمعی از مسئولان استان آذربایجان شرقی و شورای هماهنگی تبلیغات میزبان این بزرگداشت بوده و حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران به سخنرانی خواهند پرداخت.

پیشگام شهدای محراب آیت الله حاج سید محمد علی قاضی طباطبایی در سال 1331 در کانون خانواده ای اصیل و روحانی در تبریز پا به عرصه وجود نهاد.

عالم وارسته و مجتهد انقلابی با وجود تحمل سالهای بیشمار تبعید و رنج در راه اسلام، از راه آثار تالیفات و شاگردان متعدد خدمات شایسته ای را به جهان اسلام ارائه کرد.

آیت الله مجتهد قاضی طباطبایی در مراسم باشکوه عید قربان در سال 1358 حضور یافته و به امامت ایشان نماز روز عید قربان برگزار گردد، دست تقدیر چنین رقم زده بود که در آن گردهمایی با شکوه مردم تبریز با مقتدای دینی و اولین امام جمعه خود بعد از انقلاب برای همیشه خداحافظی کند.