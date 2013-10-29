غذاهای با رنگهای مصنوعی تغییر رنگ دندانها را به دنبال دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروزمندی افزود: بد رنگی دندانها شامل تغییراتی در رنگ دندان هاست که می تواند به صورت تغییر رنگ زرد، خاکستری، سفید گچی و قهوه ای دیده شود.

وی اظهار داشت: عوامل ارثی نقش مهمی در رنگ دندان ها دارد همچنین بهداشت دهان و سن نیز رنگ دندانها را تحت تاثیر قرار می دهد علاوه بر این مواد شیمیایی و دارویی خاصی نیز سبب تغییر رنگ دندانها می شوند.

دکتر فیروزمندی بیان کرد: برخی مواد غذایی مصرفی نیز سبب تغییر رنگ دندان ها می شوند البته این تغییر رنگ اغلب گذراست ولی با تداوم مصرف ممکن است سبب تغییر رنگ دائمی شوند.

وی گفت: چای، قهوه، غذاهایی که رنگهای مصنوعی به آن اضافه شده، تمشک و سایر میوه هایی که به شدت رنگی هستند از جمله این مواد غذایی هستند و باید به این نکته نیز اشاره کرد که گاهی دندان ها به دنبال درمان ریشه نیز دچار تغییر رنگ می شوند.

فیروزمندی با اشاره به اینکه دندانپزشک در تشخیص علت تغییر رنگ به ما کمک خواهد کرد، افزود: راه های درمانی متعددی برای تصحیح بد رنگی های دندانی بسته به علت و محل تغییر رنگ وجود دارد که رعایت بهداشت دهان، به طوریکه روزانه به شکل صحیح از مسواک و نخ دندان استفاده شده و در صورت نیاز سطح دندان به صورت حرفه ای توسط دندانپزشک تمیز شود،محدودیت در مصرف غذا ها و میوه هایی که سبب تغییر رنگ دندان ها می شوند،استفاده از تکنیک ها و مواد سفید کننده و استفاده از مواد ترمیمی همرنگ دندان، ونیر و روکش از جمله آنهاست.

رفلاکس مری ـ معده می تواند موجب التهاب، آسیب و تغییرات بافت مری شود

کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بازگشت محتویات اسیدی معده به مری یا همان ترش کردن، هنگامی که به طور مرتب اتفاق بیافتد، رفلاکس مری ـ معده یا (Gastor Esophageal Reflex Disease) GERD نامیده می شود.

دکتر فیروزه استخری افزود: محتویات بازگشتی معمولاً حاوی اسید و پپسین (آنزیم تجزیه کننده پروتئین ها) می باشد که اسید موجود در این مایع، آسیب رسان ترین جزء است و می تواند موجب التهاب، آسیب و تغییرات بافت مری شود.

وی اظهار داشت: افراد مبتلا به این بیماری دچار سوزش زیر جناق سینه می شوند به صورتی که بسیاری از اوقات با دردهای قلبی اشتباه گرفته می شود.

استخری تصریح کرد: علایم و نشانه های این بیماری شامل سوزش سردل به صورت مکرر یا سوزش سردل در شب، بازگشت مایع تلخ مزه به دهان که گاهی محتوی غذا است تهوع، استفراغ، شدیدتر شدن علایم بعد از خوردن غذا، خم شدن و یا دراز کشیدن، مشکل شدن بلع یا بلع دردناک، سرفه های مزمن و تنگی نفس، گلو دردهای مزمن، عفونت و التهاب ریه هاست.

استخری بیان داشت: علت اصلی این بیماری کاهش فشار دریچه انتهای مری و افزایش فشار داخل شکم می باشد و از عوامل دیگر می توان به بارداری، چاقی، تاخیر در تخلیه معده، استرس و بیماری های زمینه ای مانند اسکلرودرما* اشاره کرد.

وی گفت: برخی از داروها از جمله وراپامیل، آملودیپین، استروژن ، پروژسترون، تئوفیلین، نیتروگلیسیرین و کلیدینیوم سی می توانند موجب تشدید علایم رفلاکس شوند.

وی افزود: درمانهای بیماری رفلاکس مری ـ معده شامل تغییر در عادات و شیوه زندگی، دارو درمانی و در صورت لزوم، جراحی می باشد.

کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیرازادامه داد: با پرهیز یا کاهش مصرف برخی موادغذایی مانند قهوه، چای، شکلات، غذاهای چرب و حاوی ادویه، نوشیدنی های گازدار، پیاز، نعناع و عرق آن، ترک سیگار و تنباکو، ایجاد زاویه 30 درجه بین سر و بدن در هنگام خواب و کاهش وزن اغلب می توان علایم را کنترل کرد.