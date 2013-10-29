اعلام برنامه های 13 آبان در البرز/ برگزاری همایش کشوری شهید فهمیده در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت اعلام برنامه های 13 آبان با بیان اینکه این روز در خود سه مناسبت تاریخی را گنجانده است، گفت: این سه مناسبت شامل 13 آبان سال 43 که روز تبعید امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب به ترکیه، 13 آبان سال 57 که مصادف با کشتار دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران به دست رژیم ستم شاهی و 13 آبان 58 که با تسخیر لانه جاسوسی به دست دانش آموزان پیرو خط امام مصادف شده است.



روحی یزدی اظهار داشت: این سه حادثه در 13 آبان اهمیت این روز را برای ما روشن می کند، در هر سه حرکت استکبار ستیزی و مبارزه با عوامل استکبار به عینه به چشم می خورد.



وی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این روز را با سه هدف تقویت روحیه استکبار ستیزی در بین جوانان و نوجوانان، تبیین ضرورت توجه دائم به توطئه علیه ملت بزرگ و آزاده ایران اسلامی و نیز گسترش حضور جوانان و نوجوانان به 13 آبان گرامی می دارد.



روحی یزدی افزود: تاکید بر نقش امام خمینی (ره) و جانشین ایشان و تبیین راهبردهای ولایت فقیه در مقابل رفتار استکباری آمریکا و جهان سلطه، برجسته سازی پیام امام خمینی (ره) در مقابل ظلم و ستم، بصیرت افزایی و فرهنگ استکبار ستیزی و تقویت بیداری اسلامی، ایستادگی در مقابل زیاده خواهی استکبار به ویژه در مقابل آتش افروزان منطقه، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم دانش آموزان همه از جمله اهدافی است که یوم الله 13 آبان باید نسبت به سال های گذشته باشکوه تر برگزار شود.

رئیس ستاد گرامیداشت 13 آبان در ادامه به تشریح برنامه های 13 آبان در استان البرز پرداخت و گفت: برگزاری یادواره کشوری شهید فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز ، ویژه برنامه طلاب و روحانیون در مدارس و حوزه های علمیه ، ویژه برنامه های نوجوانان و جوانان با محوریت استکبار ستیزی ، همایش دانشجویی با موضوع چرا مرگ بر آمریکا به مناسبت یوم الله 13 آبان درمدارس و مراکز علمی استان پیش بینی شده است.



وی افزود: برگزاری راهپیمایی یوم الله 13 آبان در مرکز استان و سایر شهرستان های استان همزمان با سراسر کشور و برپایی غرفه های فرهنگی، توزیع اقلام فرهنگی و ایستگاه صلواتی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این ستاد است.



روحی یزدی یادآور شد: با توجه به همزمانی یوم الله 13 آبان با آغاز ایام ماه محرم، تقویت روحیه ایثار و شهادت در بین جوانان و نوجوانان در برنامه ها و فعالیت های پیش بینی شده در استان دیده شده است.



وی گفت: دو هزار فلش کارت با موضوع چرا مرگ بر آمریکا و دو هزار حلقه دی وی دی با عنوان شروع یک پایان تهیه و در بین راهپیمایان توزیع می شود.



