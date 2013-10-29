نظامیان استرالیایی تا کریسمس از افغانستان خارج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "تونی ابوت" نخست وزیر استرالیا گفت طولانی ترین ماموریت خارجی نظامیان این کشور در افغانستان تا کریسمس امسال پایان می یابد. بر این اساس بیش از هزار نظامی استرالیایی تا حدود دو ماه دیگر خاک افغانستان را ترک می کنند. ابوت با اعلام این خبر گفت: طولانی ترین جنگ استرالیا در حال اتمام است، نه با پیروزی و نه با شکست، بلکه با این امید که حضور ما در افغانستان برای این کشور مفید بوده باشد.

وزارت دفاع استرالیا نیز روز گذشته با انتشار بیانیه ای از خروج نظامیان این کشور از ولایت اروزگان افغانستان به عنوان لحظه ای تلخ و شیرین برای استرالیا یاد کرد؛ تلخ از آن جهت که شماری از خانواده های استرالیایی دیگر فرزندانشان را در کنار خود ندارند و شیرین به این خاطر که این نظامیان در شب های سال نو در خانه هایشان خواهند بود.

گفتنی است ماموریت نظامی استرالیا در افغانستان از سال 2001 آغاز شده و طی این مدت بیش از 20 هزار نظامی برای جنگ با شبه نظامیان طالبان اعزام شده و بازگشته اند. این در حالی است که طی این مدت 40 نظامی استرالیایی در افغانستان کشته و 260 نفر از آنان نیز مجروح شده اند.