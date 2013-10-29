زیرساختهای شهرکهای صنعتی مازندران اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی عصر سه شنبه در بازدید از شهرک صنعتی بشل و در جلسه با صنعتگران این شهرک افزود: اگر هماهنگی بین دستگاهها اجرایی و تولید کننده باشد بهتر می توان با مشکلات مقابله کرد.

وی با بیان اینکه بحث اشتغال به دنبال تولید و سرمایه گذاری ایجاد می شود، تصریح کرد: در زیرساختهایی که در شهرکهای صنعتی است، چالش داریم.

وی تاکید کرد: زیرساختهای شهرکهای صنعتی از درب ورودی آن باید اصلاح شود و مشکلاتی که در داخل واحدهای صنعتی است باید با مشارکت حل شود.

احسانی یادآورشد: مسائل درون مجموعه صنعت را به دلیل محدودیت منابع باید مشارکت هم رفع کنیم.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران افزود: 50 درصد واحدهای صنعتی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و باید دستورالعمل بند 16 قانون بودجه که به بانکها ابلاغ شده،اعمال شود.

وی اظهار داشت: در این دستورالعمل ابلاغی تسهیلات خوبی از نظر مالی و حقوقی برای تولیدکنندگان قائل شده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران تصریح کرد: استان به دلیل مسائل زیست محیطی در بعد توسعه صنعتی دچار مشکل است که باید رفع شود.