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۷ آبان ۱۳۹۲، ۲۱:۳۵

احسانی:

زیرساختهای شهرکهای صنعتی مازندران اصلاح شود

زیرساختهای شهرکهای صنعتی مازندران اصلاح شود

سوادکوه - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران بر لزوم اصلاح زیرساختها در شهرکهای صنعتی استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی عصر سه شنبه در بازدید از شهرک صنعتی بشل و در جلسه با صنعتگران این شهرک افزود: اگر هماهنگی بین دستگاهها اجرایی و تولید کننده باشد بهتر می توان با مشکلات مقابله کرد.
 
وی با بیان اینکه بحث اشتغال به دنبال تولید و سرمایه گذاری ایجاد می شود، تصریح کرد: در زیرساختهایی که در شهرکهای صنعتی است، چالش داریم.
 
وی تاکید کرد: زیرساختهای شهرکهای صنعتی از درب ورودی آن باید اصلاح شود و مشکلاتی که در داخل واحدهای صنعتی است باید با مشارکت حل شود.
 
احسانی یادآورشد: مسائل درون مجموعه صنعت را به دلیل محدودیت منابع باید مشارکت هم رفع کنیم.
 
سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران افزود: 50 درصد واحدهای صنعتی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و باید دستورالعمل بند 16 قانون بودجه  که به بانکها ابلاغ شده،اعمال شود.
 
وی اظهار داشت: در این دستورالعمل ابلاغی تسهیلات خوبی از نظر مالی و حقوقی برای تولیدکنندگان قائل شده است.
 
سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران تصریح کرد: استان به دلیل مسائل زیست محیطی در بعد توسعه صنعتی دچار مشکل است که باید رفع شود.
کد مطلب 2165374

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