وضع معیشتی مردم با رونق تولید بهبود می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر سه شنبه در نشست با صنعتگران شهرک صنعتی بشل با اشاره به وضعیت کشور و رویکرد مدیریتی آن اظهار داشت: رویکرد دولت جدید خوشبختانه مثبت است و این رویکرد در بعد داخلی و جهانی، تدبیر و امید ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در دولتهای گذشته نیز خدمات ارزشمندی صورت گرفته است، تصریح کرد: در دولت جدید برخی کارهای دولت های قبلی پیگیری و ادامه می یابد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه بازدید از مرکز شهرهای صنعتی سبب آشنایی با مسائل و مشکلات و کسب اطلاعات جدید می شود، عنوان کرد: این امر مسئولیت ما را در رفع مسائل سنگین تر می کند.

فلاح جلودار به صنعتگران شهرک صنعتی بشل وعده داد تا مسائل مطرح شده در جلسه را پیگیری و حل کند و اظهار داشت: در بحرانها و مشکلات باید با هم همدلی داشته باشیم.

وی افزود: یکسری مسائل دارای راه حلهای منطقه ای و یکسری نیز راه حل های ملی دارد و صنعتگران مسائل طرح شده را کتبا اعلام کنند تا پیگیری شود.

استاندار مازندران به موقعیت استراتژیک شهرک صنعتی بشل که در یک منطقه استراتژیک واقع شده است، اشاره و اضافه کرد: این شهرک در مسیر بزرگراه تهران قرار دارد و مشکلاتی از قبیل آسفالت، برق، آب، تصفیه خانه و ... دارد که باید حل شود.

ربیع فلاح اظهار داشت: سیاست دولت بر این است که شهرکهای صنعتی به صاحبان اصلی و تولیدکنندگان واقعی واگذار شود و در این راستا، یکسری آیین نامه ها به بانکها ارائه شده که به تولیدکنندگان کمک شود.

استاندار مازندران از واحدهای مختلف شهرک صنعتی بشل از جمله گروه صنعتی فولاد بهمن، تصفیه خانه شهرکهای صنعتی و ... بازدید کرد.

در جلسه استاندار با مدیران واحدهای صنعتی مسائل و مشکلات فراروی از جمله مسائل مالی و ... بررسی شد.