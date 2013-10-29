محورهای مازندران شاهرگ حیاتی حمل و نقل جاده ای است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسد عصر سه شنبه در دوره آموزشی آشنایی با معماری و شهرسازی از منظر پدافند غیرعامل افزود: سه محور مهم هراز، سوادكوه و كندوان كه به عنوان محورهاي ارتباطي استان با پايتخت هستند داراي شرايط خاص و منحصر به فردي بوده كه در اين كارگروه به آنها نگاه ويژه اي شده است.

وی اظهار داشت: قدمت بالاي ساخت ابنيه هاي فني ، وجود تونل و پلهاي بزرگ و همچنين گردنه هاي كوهستاني از جمله مواردي هستند كه زيرساختهاي پدافند غير عامل را در اين محورها از اهميت ويژه اي برخوردار كرده است.

رئيس كارگروه راه و شهرسازي پدافند غير عامل استان از پدافند غير عامل به عنوان يكي از موارد در تصويب پروژه هاي ملي در سطح استان ياد كرد و افزود: امروزه به غير از مقوله زيست محيطي بحث پدافند غير عامل نيز به عنوان يك عنصر حياتي در تصويب پروژه هاي حمل و نقلي نقش بسيار مهمي ايفا مي کند.

مديركل راه و شهرسازي مازندران در ادامه از امنيت و آسايش به عنوان يك نعمت ياد كرد و اظهار داشت: با توجه به وجود ناامني و درگيري هاي متعدد در كشورهاي همسايه ، ايران اسلامي با رهبري مقام معظم رهبري و تدابير عالمانه ايشان و همچنين ولايت مداري مردم شريف كشور در امنيت كامل بوده ، از اين رو اجرايي کردن برنامه ها و اهداف پدافند غير عامل نيز مي تواندگامي ارزنده و محكم در جهت تثبيت و اقتدار امنيت كشور شود.