محورهای مازندران شاهرگ حیاتی حمل و نقل جاده ای است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسد عصر سه شنبه در دوره آموزشی آشنایی با معماری و شهرسازی از منظر پدافند غیرعامل افزود: سه محور مهم هراز، سوادكوه و كندوان كه به عنوان محورهاي ارتباطي استان با پايتخت هستند داراي شرايط خاص و منحصر به فردي بوده كه در اين كارگروه به آنها نگاه ويژه اي شده است.
وی اظهار داشت: قدمت بالاي ساخت ابنيه هاي فني ، وجود تونل و پلهاي بزرگ و همچنين گردنه هاي كوهستاني از جمله مواردي هستند كه زيرساختهاي پدافند غير عامل را در اين محورها از اهميت ويژه اي برخوردار كرده است.
رئيس كارگروه راه و شهرسازي پدافند غير عامل استان از پدافند غير عامل به عنوان يكي از موارد در تصويب پروژه هاي ملي در سطح استان ياد كرد و افزود: امروزه به غير از مقوله زيست محيطي بحث پدافند غير عامل نيز به عنوان يك عنصر حياتي در تصويب پروژه هاي حمل و نقلي نقش بسيار مهمي ايفا مي کند.
مديركل راه و شهرسازي مازندران در ادامه از امنيت و آسايش به عنوان يك نعمت ياد كرد و اظهار داشت: با توجه به وجود ناامني و درگيري هاي متعدد در كشورهاي همسايه ، ايران اسلامي با رهبري مقام معظم رهبري و تدابير عالمانه ايشان و همچنين ولايت مداري مردم شريف كشور در امنيت كامل بوده ، از اين رو اجرايي کردن برنامه ها و اهداف پدافند غير عامل نيز مي تواندگامي ارزنده و محكم در جهت تثبيت و اقتدار امنيت كشور شود.
رئيس كارگروه پدافند غير عامل راه و شهرسازي مازندران، از مازندران به عنوان يك استان شاخص و خاص در سطح كشور در زمينه حمل و نقل ياد كرد و افزود: مازندران از جمله استانهايي است كه در تمامي بخشهاي حمل و نقل اعم از هوايي ـ ريلي ـ جاده اي و دريايي صاحب امتياز بوده، از اين رو شرايط زيرساخت پدافند غير عامل در اين استان داراي اهميت و ويژگي خاص است.
وي تصريح كرد: وجود منابع طبيعي در اين استان اعم از دريا، جنگل، دشت و ... و همچنين تردد بالاي گردشگر و مسافر در محورهاي استان و حجم بالاي ترافيك از جمله مواردي است كه ارزش و اهميت كارگروه راه و شهرسازي پدافندغير عامل را در مازندران در جايگاهي خاص و مهم قرار مي دهد.
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