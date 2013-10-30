سارا پولی نامزد دریافت جایزه آیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، یک داستان خانوادگی با عنوان "داستان‌هایی که ما می‌گوییم" ساخته سارا پولی و فیلم "ماهی سیاه" ساخته گابریلا کوپرت ویت درباره دنیای زیر آب نامزد دریافت جایزه فیلم بلند انجمن مستندسازان بین المللی شده‌اند.

دیگر رقبای دریافت این جایزه "عمل کشتن" ساخته جاشوا اوپنهایمر، "میدان" فیلمی از جهان نجوم مصری و "بگذار آتش بسوزاند" ساخته جیسون اوسدر هستند.

امسال بیست و نهمین سال اهدای این جوایز در تاریخ ششم دسامبر در لس آنجلس برگزار می شود.

"ماهی سیاه" بر یک نهنگ قاتل تمرکز دارد که مسئول کشته شدن سه فرد در دنیای آب است. این فیلم در کنار فیلم سارا پولی با فروش دو میلیون و صد هزار دلاری شان دو فیلم موفق در میان این پنج نامزد هستند.

با این حال مستند مورگان نویل با عنوان "فاصله بیست پایی از ستاره" که مستندی درباره پس‌زمینه خوانندگان مطرح است، موفق نشد به این فهرست راه پیدا کند.

این نامزدها با بررسی 273 فیلم از سراسر جهان انتخاب شده اند. به گفته مایکل لامپکین مدیر این دوره از جشنواره فیلم مستند "آیدا"، امسال 400 فیلم مستند بلند و کوتاه از سراسر جهان برای این رقابت شرکت کردند.

در دور پیش "در جستجوی مرد شکری" موفق به کسب این جایزه شد و جایزه مستند اسکار را نیز به خود اختصاص داد. فیلم "داستان هایی که ما می گوییم" سارا پولی موفق شد تا جایزه 100 هزار دلاری بهترین فیلم سال کانادا را از منقدان فیلم تورنتو دریافت کند.



این فیلم موفق به کسب جایزه مستند آلن کینگ نیز شده است. سارا پولی که اکنون 34 سال دارد، بازیگر نقش سارا در مجموعه تلویزیونی "داستان های جزیره" است. او در فیلم های متعددی بازی کرده و فیلم های متعددی نیز ساخته است.