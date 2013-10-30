مرتضی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مزیت‌های اتوبوس‌های وي آي پي اظهار کرد: هزینه اتوبوس‌های وي آي پي 600 میلیون تومان است که یک دستگاه از این اتوبوس ها در حال حاضر در مسیر قم - مشهد، یک روز در میان به مسافران و زائران خدمات رسانی می‌كند.



مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری قم اظهار داشت: صندلی‌های اتوبوس‌های وي آي پي برای راحتی مسافران 60 درجه خوابیده می‌شود و این اتوبوس‌ها از ظرفیت حداكثر 25 نفر برخوردار هستند.



وی افزود: اتوبوس های درجه یک، که در حال حاضر به مسافران در مسیرهای مختلف سرویس دهی می‌كند، دارای ظرفیت 36 تا 40 نفر است.



مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری قم اظهار كرد: در ماه آینده یک دستگاه اتوبوس وي آي پي که داری 18 نفر ظرفيت است، به احتمال زیاد فعالیت خود را در همان مسیر قم - مشهد آغاز می‌کند.



اتوبوس‌های وي آي پي علاوه بر راحتی و آسایش مسافران، در مسیر حرکت، غذای گرم و میان وعده در بين مسافران توزيع مي‌كند و بلیط این اتوبوس‌ها برای هر فرد 45 هزار تومان است.