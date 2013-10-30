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۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۱۸

عزتی به مهر خبر داد:

راه‌اندازی دومین دستگاه اتوبوس وي آي پي در قم

راه‌اندازی دومین دستگاه اتوبوس وي آي پي در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداري قم از راه اندازی دومین دستگاه اتوبوس وي آي پي با ظرفیت 18 نفر در ماه آینده خبر داد.

مرتضی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مزیت‌های اتوبوس‌های وي آي پي اظهار کرد: هزینه اتوبوس‌های وي آي پي 600 میلیون تومان است که یک دستگاه از این اتوبوس ها در حال حاضر در مسیر قم - مشهد، یک روز در میان به مسافران و زائران خدمات رسانی می‌كند.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری قم اظهار داشت: صندلی‌های اتوبوس‌های وي آي پي برای راحتی مسافران 60 درجه خوابیده می‌شود و این اتوبوس‌ها از ظرفیت حداكثر 25 نفر برخوردار هستند.

وی افزود: اتوبوس های درجه یک، که در حال حاضر به مسافران در مسیرهای مختلف سرویس دهی می‌كند، دارای ظرفیت 36 تا 40 نفر است.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری قم اظهار كرد: در ماه آینده یک دستگاه اتوبوس وي آي پي که داری 18 نفر ظرفيت است، به احتمال زیاد فعالیت خود را در همان مسیر قم - مشهد آغاز می‌کند.

اتوبوس‌های وي آي پي علاوه بر راحتی و آسایش مسافران، در مسیر حرکت، غذای گرم و میان وعده در بين مسافران توزيع مي‌كند و بلیط این اتوبوس‌ها برای هر فرد 45 هزار تومان است.

کد مطلب 2165608

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