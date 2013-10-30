کشف یک دنیای گمشده در استرالیا/ تصاویر 3 گونه جانور جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، "کونراد هاسکین" از دانشگاه جیمز کوک و گروهی از فیلمسازان نشنال جغرافی اوایل سال جاری با بالگرد به منطقه کوهستانی کیپ ملویل در شبه جزیره کیپ یورک رفتند و از آنچه که در این منطقه مشاهده کردند شگفت زده شدند.

این یافته شامل یک مارمولک دم برگی، سقنقور طلایی رنگ و یک قورباغه ساکن تخته سنگ می شود که هیچ یک از آنها پیش از این دیده نشده بودند.

هاسکین افزود: یافتن این گونه های جانوری جدید در اینجا، یک کشف تاریخی است من هنوز از این یافته ها شگفت زده ام. یافتن این سه مهره دار جدید و متمایز در کشوری که فکر می کردیم به خوبی کاوش شده است شگفت آور است.

این سلسله کوهستان مامن میلیون ها تخت سنگ گرانیتی سیاه و سفید به اندازه خودرو و خانه های انباشته با چند صد متر ارتفاع است.

محققان در چند روز نخست ورود خود به این منطقه کوهستانی، این سه گونه جانوری را کشف کرده و می گویند احتمالا دراین منطقه گونه های دیگری نیز که برای علم جدید هستند یافت شود.

یکی از این جانوران تازه کشف شده یک مارمولک دم برگی 20 سانتی متری است. این جانور یادگار کهن از زمانی است که جنگل های حاره ای در استرالیا گسترده تر بودند.

این مارمولک منحصر به فرد که چشمان درشت و یک بدن باریک و بلند دارد، از دیگر خویشاوندان خود بسیار متمایز است.



نتایج این تحقیقات درنشریه بین المللی Zootaxa منتشر شده است.

هاسکین می گوید دومین باری که این مارمولک را دیدم دانستم که یک گونه جدید است. همه چیز در باره آن به طور واضحی متمایز بود.

این مارمولک بسیار پنهان، و بدون حرکت نشسته ، سرش پایین بود و انتظار عبور حشرات و عنکبوت ها را می کشید.

قورباغه جدید کشف دانشمندان نیز در فصل مرطوب تابستانی به سطح سنگ می آید و در باران تغذیه و زاد و ولد می کند.