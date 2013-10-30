حسین سالاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: سی و ششمین دوره رقابت‌های مرحله شهرستانی مسابقات قرآن کریم از روز پنجشنبه نهم آبان ماه سال جاری و با حضور بیش از 600 نفر از برادران و خواهران در زاهدان برگزار می‌شود.

وی افزود: این رقابت‌ها به مدت سه روز و با حضور علاقمندان از شهرهای سراسر استان از جمله زابل، زاهدان، ایرانشهر و چابهار برگزار خواهد شد.

وی گفت: نفرات برگزیده در این مرحله از رقابت‌ها در صورت کسب امتیازلازم به مرحله استانی مسابقات حفظ و قرائت راه خواهند یافت.

وی ادامه داد: سی و ششمین دوره رقابت‌های قرآنی در مرحله شهرستانی در دو گروه سنی بزرگسالان و افراد زیر 16 سال برگزار می‌شود که در پایان این رقابت‌ها جوایز و هدایایی به رسم یادبود به شرکت‌کنندگان تعلق خواهد گرفت.

سالاری گفت: مرحله استانی این دوره از رقابت ها نیز در آذر ماه سال جاری در اداره کل اوقاف استان برگزار خواهد شد.