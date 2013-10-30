برگزاری کنسرت گروه "آواز" در ترکیه/ انتشار آلبوم جدید در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه "آواز" که پیش از این نیز کنسرت‌هایی در داخل و خارج از ایران برگزار کرده است، موسیقی ایرانی، آذری و ترکی را در کشور ترکیه به روی صحنه خواهد برد. این اجراها از تاریخ 18 آبان ماه سال جاری از شهر آنکارای ترکیه آغاز و طبق برنامه ریزی انجام شده، این گروه در یکی از دانشگاه های آنکارا و سپس در سالن اسکی ینی در منطقه قزل آی این شهر به اجرای برنامه می پردازد.

هادی سپهری تار، سه تار، باغلاما، آواز، مهران قهرمان زاده تمبک و دربوکه، بهرنگ نیک آئین دف، دایره و بندیر، کمال بینیجی باغلاما، عود، گیتار و آواز، علی فواد آیدین کلارینت و کاوال و بتول دمیرهمخوان اعضای گروه آواز در کنسرت کشور ترکیه را تشکیل می دهند.

گروه موسیقی "آواز" به غیر از اجرا در ترکیه، به زودی کنسرتهایی در داخل ایران خواهد داشت، همچنین اعضای این گروه از بهمن ماه سال جاری اقدام به ضبط آثارشان برای انتشار به شکل آلبوم صوتی خواهند کرد.

گروه موسیقی تلفیقی "آواز" سال 1389 توسط هادی سپهری و به همراهی کمال بینیجی (موسیقدان، نوازنده عود، باغلاما و گیتار از کشور ترکیه) تشکیل شد که هم اکنون با سه نوازنده از ایران و سه نوازنده از ترکیه، موسیقی ایرانی، آذری و محلی ترکیه ای اجرا می کند.