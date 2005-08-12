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۲۱ مرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۰۸

شرايط ترخيص از خدمت مشمولان عضو كادر آموزشي دانشگاه ها

مشمولان عضو كادر آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه در مقاطع تحصيلي بالاتر پذيرفته شده ‌اند و براي ادامه تحصيل درخواست ترخيص از خدمت و ثبت نام در مقطع تحصيلي مذكور را دارند با ارائه مدارك لازم مي توانند درخواست خود را ارائه كنند.

به گزارش خبرنگاردانشگاهي "مهر"، درخواست دانشگاه محل خدمت مشمولان عضو كادر آموزشي از اداره كل امور دانشجويان داخل، سپردن تعهد محضري مبني بر انجام دو برابر خدمت باقي‌ مانده، مكاتبه با دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي و مكاتبه با نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل وظيفه عمومي به منظور ترخيص از خدمت براي ادامه تحصيل در دانشگاه پذيرفته‌ شده از مدارك و شرايط لازم براي اين امر است.

پس از اتمام دوره تحصيل، مراتب به نيروي انتظامي اعلام مي شود و متقاضي براي انجام خدمت باقي ‌مانده به دانشگاه محل خدمت معرفي مي شود. 

متقاضيان براي ارائه مدارك لازم بايد به ساختمان معاونت دانشجويي و فرهنگي اداره كل دانشجويان داخل مراجعه كنند.

کد مطلب 216579

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