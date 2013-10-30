65 خانه عالم در استان بوشهر در دست اجرا و پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی در بازدید از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر اظهار داشت: برنامه‌های فرهنگی با محوریت قرآن، تشکل های دینی، آموزشی و فرهنگی در سطح استان طراحی شده است و در اختیار شهرستان‌ها قرار می‌گیرد..

وی هدف از بازدید خود از شهرستان ها را اطلاع از روند فعالیت برنامه‌های فرهنگی خواند و افزود: نشست با مراکز فرهنگی وابسته به ادارات تبلیغات اسلامی و بازدید از زیرساخت‌ها همچون خانه‌های عالم و آشنایی بیشتر با شرایط فرهنگی و عملکرد ادارات تبلیغات اسلامی در سطح شهرستان‌ها از برنامه های ای بازدید است.

تعامل با مسئولان برای تقویت برنامه‌های فرهنگی

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: گفتگوهای کارشناسی انجام می‌دهیم که روند کارها را مورد بررسی قرار بگیرد و با تعامل بتوانیم شاهد پیشرفت فعالیت‌های فرهنگی در سطح استان و شهرستان‌ها باشیم.

حجت الاسلام سروستانی تعامل با مسئولان ارشد استان و شهرستان برای تقویت برنامه های فرهنگی از اولویت کاری قراردارد وادامه داد: تشکیل جلسات با مدیران ارشد دراستان وشهرستان ها برای اخذ دیدگاههای آنان در رابطه با پیشرفت فعالیت های فرهنگی وتبلیغی مورد تاکید وسفارش قراردارد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر در رابطه با ساخت خانه‌های عالم در استان گفت: هم اکنون تعداد65 پروژه خانه عالم در استان در حال پیگیری و اجرا است که برای تکمیل و تجهیز آنان مبلغ 20میلیاردریال اعتبار مورد نیاز است.

حضور مبلغین در مناطق مختلف برای تقویت برنامه‌های دینی در جامعه

حجت الاسلام سروستانی افزود: با تامین اعتبار مورد نیاز امیدواریم که تا پایان سال مالی بتوانیم این تعداد پروژه را به بهره برداری برسانیم.

وی یکی از وظایف خانه ها عالم در جامعه، تقویت برنامه های دینی خواند وافزود: حضور مبلغین در مناطق مختلف باعث تقویت برنامه های دینی در سطح جامعه می شود که خانه های عالم این وظایف را برعهده دارند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر امروز صبح از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیربازدید کرد واز نزدیک با روند اجرای برنامه های فرهنگی ودینی این اداره قرارگرفت