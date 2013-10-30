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۸ آبان ۱۳۹۲، ۲۳:۰۰

در جریان جام جهانی کشتی پهلوانی انجام می‌شود؛

تجلیل از بنا، سلیمی، نصیری، هدایتی و یک هنرمند

تجلیل از بنا، سلیمی، نصیری، هدایتی و یک هنرمند

در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی (غلامرضا تختی) از پهلوانان کشور، قهرمانان المپیک و جهان و خادمان ورزشی تجلیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی پهلوانی، در جریان برگزاری فینال مسابقات کشتی پهلوانی سنگین وزن‌های جهان که طی روزهای 9 و 10 آبانماه جاری در لرستان برگزار می‌شود، از تعدادی از قهرمانان المپیک و جهان، خادمان ورزش و یک خانواده شهید شاخص استان لرستان توسط مقام‌‎های عالی رتبه این استان تجلیل به عمل می‌آید.

بر این اساس نفراتی که قرار است مورد تجلیل قرار گیرند، به شرح زیر هستند:
1. پهلوان و قهرمان جهان منصور مهدیزاده
2. پهلوان باشی علیرضا سلیمانی (قهرمان جهان)
3. پهلوان رضا سوخته‌سرایی (قهرمان جهان)
4. قهرمان المپیک و جهان و اسطوره وزنه برداری محمد نصیری
5. بهداد سلیمی قهرمان المپیک و قهرمان اخلاق
6. طالب نعمت‌پور قهرمان المپیک در رشته کشتی فرنگی
7. عبدالله عزیزی (قهرمان آسیا و کشتی فرنگی)
8. حسن تقدس‌نژاد معاونت صدا و سیما
9. داریوش ارجمند هنرمند محبوب سینما و سخنگوی مرام پهلوانی
10. علی دولتشاهی مسئول اقتصادی ورزش آسیا
11. حسین هدایتی مسئول فرهنگی ورزشی باشگاه استیل آذین
12. هوشنگ بازوند استاندار استان کردستان
13. محمد بنا قهرمان جهان و سرمربی موفق کشتی فرنگی در المپیک 2012 لندن

کد مطلب 2166013

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