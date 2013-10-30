تجلیل از بنا، سلیمی، نصیری، هدایتی و یک هنرمند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی پهلوانی، در جریان برگزاری فینال مسابقات کشتی پهلوانی سنگین وزن‌های جهان که طی روزهای 9 و 10 آبانماه جاری در لرستان برگزار می‌شود، از تعدادی از قهرمانان المپیک و جهان، خادمان ورزش و یک خانواده شهید شاخص استان لرستان توسط مقام‌‎های عالی رتبه این استان تجلیل به عمل می‌آید.

بر این اساس نفراتی که قرار است مورد تجلیل قرار گیرند، به شرح زیر هستند:

1. پهلوان و قهرمان جهان منصور مهدیزاده

2. پهلوان باشی علیرضا سلیمانی (قهرمان جهان)

3. پهلوان رضا سوخته‌سرایی (قهرمان جهان)

4. قهرمان المپیک و جهان و اسطوره وزنه برداری محمد نصیری

5. بهداد سلیمی قهرمان المپیک و قهرمان اخلاق

6. طالب نعمت‌پور قهرمان المپیک در رشته کشتی فرنگی

7. عبدالله عزیزی (قهرمان آسیا و کشتی فرنگی)

8. حسن تقدس‌نژاد معاونت صدا و سیما

9. داریوش ارجمند هنرمند محبوب سینما و سخنگوی مرام پهلوانی

10. علی دولتشاهی مسئول اقتصادی ورزش آسیا

11. حسین هدایتی مسئول فرهنگی ورزشی باشگاه استیل آذین

12. هوشنگ بازوند استاندار استان کردستان

13. محمد بنا قهرمان جهان و سرمربی موفق کشتی فرنگی در المپیک 2012 لندن