کشف 900 کیلوگرم تریاک در البرز/ رد رشوه 50 میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد علی گودرزی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترل نامحسوس ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز متوجه فعالیت یک باند قاچاق مواد مخدر در منطقه منظریه کرج شدند.



وی افزود: با کنترل نامحسوس ترددهای اعضای این باند و تعقیب و مراقبت به مدت چندین شبانه روز سرانجام آدرس محل زندگی آنها مورد شناسایی قرار گرفت و مشخص شد که اعضای این باند مواد مخدر تریاک را از استان های جنوبی کشور وارد این استان کرده و سپس اقدام به توزیع آنها می کنند.



گودرزی گفت: ماموران پس از آنکه مطمئن شدند اعضای این باند درصدد توزیع یک محموله بزرگ مواد مخدر از نوع تریاک هستند منازل و مخفیگاههای اصلی این باند را شناسایی کرده و طی دو عملیات جداگانه و همزمان موفق شدند پنج نفر عضو اصلی این باند را دستگیر کنند.



وی یادآور شد: متهمان به منظور رهایی از چنگال قانون و چشم پوشی ماموران از مواد مکشوفه مبلغ 500 میلیون ریال به ماموران پیشنهاد رشوه کردند، اما ماموران با صحت عمل خود ضمن رد پیشنهاد رشوه، متهمان را به همراه مواد مکشوفه به پلیس مبارزه با مواد مخدر انتقال دادند.

کشف 100 کیلو گرم حشیش



فرمانده نیروی انتظامی استان البرز ادامه داد: در این عملیات هفت قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شد‌ند.



گودرزی گفت: همچنین یک دستگاه تریلر با 101 کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش شناسایی شد. متهمان این پرونده به همراه مواد مخدر کشف شده دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد‌ند.



وی یادآور شد: طی هفته گذشته در مجموع یک تن مواد مخدر در استان البرز کشف شده است.

