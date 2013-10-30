یاد اهل بیت انسان را از بیماری های روحی و روانی نجات می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سیده لیلا اسراری عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم تجلیل ار مستند سازان پیرغلامان در گرگان گفت: انسان ها اگر اعتقاد راسخ به اهل بیت (ع) داشته باشند می توانند در آشوب ها و تلاطم های زندگی با تکیه بر آنان زندگی خود را از مشکلات رهایی بخشند و در واقع اهل بیت (ع) نجات بخش آنان هستند.

وی در ارتباط با مستندی که ساخته است بیان داشت: این مستند مروری بر زندگی یکی از پیر غلامان حسینی به نام میمنه از شهرستان جهرم است که سعی شده تا از دوران کودکی تا زمانی که توانسته اولین نوحه ای را که خوانده است را به تصویر بکشیم.

سازنده مستند "لب تشنگان عشق" در این باره ابراز داشت: سبک مداحی و اینکه چقدر مداح باید با واقعیت های تاریخی آشنایی داشته باشد و همچنین بتواند به خوبی تحریف ها را شناسایی کرده و آنان را در مداحی های خود به کار نبرد از جمله این موضوعات است.

وی ادامه داد: از جمله موضوعات دیگری که در این مستند مورد تاکید بوده است نقش مطالعه و به روز بودن است که می تواند در این زمینه چقدر موثر باشد و همچنین اینکه مداحان باید چه نگاهی به جامعه داشته و مخاطبان را همراهی کرده تا تاثیر گذاری قیام عاشورا بر آنها تاثیر بیشتری داشته باشد.

تهیه کننده برنامه لب تشنگان عشق با بیان اینکه مداحی تا به حال چه تاثیری بر زندگی شخصی این افراد داشته است اظهار داشت: همچنین تاثیر مداحی و خدمت برای امام حسین (ع)برای خود افراد و خانواده شان و اینکه این فرد با الگو گیری از ائمه توانسته زندگی ساده ای را برای خود انتخاب کند از دیگر موضوعاتی است که مورد بررسی قرار گرفته است

وی با اشاره به پیام اصلی این برنامه گفت: پیام اصلی این برنامه این است که امام حسین (ع) مانند ریسمانی می ماند که وقتی به این ریسمان چنگ میزنیم این ریسمان می تواند در همه مقاطع زندگی و در بحرانی ترین شرایط راهنما و گره گشای ما خواهد بود.

اسراری ابراز داشت: امسال دومین سالی است که توانسته ام رتبه برتر را کسب کنم و سال اول نیز در سال 89 بود که رتبه کسب کردم.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین اجلاس هایی کاری بسیار زیبا و سخت است بیان داشت: بودن در مجاورت چنین انسان هایی باعث می شود تا به استقبال محرم برویم و باعث ایجاد شوری عجیب در بین مردم می شود.

این مستند ساز اضافه کرد: همراهی با مداحان و استفاده از تجربیات آنان از یکدیگر باعث نزدیک شدن این چهره ها به یکدیگر می شود که یکی از اهداف اصلی این اجلاس به شمار می رود.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری نشست های علمی و انتقال تجربیات این آگاهی را به مداحان می دهد که چقدر بتوانند به شعر مناسب و شاخص های ارزشی که امام حسین (ع) جان خود را گذاشته است دست یابند.