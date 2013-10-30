120 مقاله به دبیرخانه دومین همایش ملی زعفران در تربت حیدریه ارسال شد

علیر ضا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محصول زعفران دارای ویژگیهای منحصر بفردی است مثلا در کشور حدود 80 هزار هکتار مزارع زعفران وجود دارد که به ازای هر هکتار یک شغل پایدار ایجاد میشود و یا اینکه درآمد بالای این محصول، مصرف کم آب و توجیه اقتصادی بالا از این دست ویژگیها است.

رئیس دانشگاه تربت حیدریه گفت: مشکلات و چالشهای زعفران در سه بخش بهره وری، بهره برداری و بازار است بطوریکه میانگین عملکرد تولید مان نسبت به رقبا از جمله افغانستان پایین تر است، فراوری این محصول علی رغم پتانسیلهای بالا توسعه پیدا نکرده است و در بازارهم وجود دلال بازیها و واسطه گریها گله مندی کشاورزان را در پی دارد و دیگر اینکه در بازارهای خارجی با مشکلات برند و عدم قدرت رقابت مواجه ایم.

کرباسی تصریح کرد: به صورت جزیره ای نهادهایی مانند پزوهشکده زعفران تربت حیدریه که در سه گروه تولید بازار و فراوری کار میکند، شورای ملی زعفران، ایستگاههای تحقیقاتی زعفران و کانون صنعت و دانش زعفران در زمینه زعفران فعالیتهایی انجام میدهند ولی ارتباط منطقی بین این نهادها کم رنگ است و تاثیرات در حد انتظار را ندارند و قطعا با برگزاری چنین همایشهایی میتوانیم ضمن هماهنگ کردن این نهادها در راه اهداف مورد نظر راهکارها و دستور العملهایی برای سیاستگزاران امر ارائه کنیم.