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۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۹:۴۰

کرباسی:

120 مقاله به دبیرخانه دومین همایش ملی زعفران در تربت حیدریه ارسال شد

120 مقاله به دبیرخانه دومین همایش ملی زعفران در تربت حیدریه ارسال شد

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه تربت حیدریه گفت: در دومین همایش ملی زعفران 120مقاله به دبیر خانه همایش واصل شد که حدود 90 مقاله پذیرفته شد ودر کتابچه ای تدوین شده است.

علیر ضا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محصول زعفران  دارای ویژگیهای منحصر بفردی است مثلا در کشور حدود 80 هزار هکتار مزارع زعفران وجود دارد که به ازای هر هکتار یک شغل پایدار ایجاد میشود و یا اینکه درآمد بالای این محصول، مصرف کم آب و توجیه اقتصادی بالا از این دست ویژگیها است.

رئیس دانشگاه تربت حیدریه گفت: مشکلات و چالشهای زعفران در سه بخش بهره وری، بهره برداری و بازار است بطوریکه میانگین عملکرد تولید مان نسبت به رقبا از جمله افغانستان پایین تر است، فراوری این محصول علی رغم پتانسیلهای بالا توسعه پیدا نکرده است و در بازارهم وجود دلال بازیها  و واسطه گریها گله مندی کشاورزان را در پی دارد و دیگر اینکه در بازارهای خارجی با مشکلات برند و عدم قدرت رقابت مواجه ایم.

کرباسی تصریح کرد: به صورت جزیره ای نهادهایی مانند پزوهشکده زعفران تربت حیدریه که در سه گروه تولید بازار و فراوری کار میکند، شورای ملی زعفران، ایستگاههای تحقیقاتی زعفران و کانون صنعت و دانش زعفران در زمینه زعفران فعالیتهایی انجام میدهند ولی ارتباط منطقی بین این نهادها کم رنگ است و تاثیرات در حد انتظار را ندارند و قطعا با برگزاری چنین همایشهایی میتوانیم ضمن هماهنگ کردن این نهادها در راه اهداف مورد نظر راهکارها و دستور العملهایی برای سیاستگزاران امر ارائه کنیم.

کد مطلب 2166095

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