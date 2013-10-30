در خانه سیاسیون و هم عامه شهر را جارو می کنیم/ شرط ضمن عقد به شورای شهر ندادم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد عصر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه با اشاره به تعامل مثبت شهرداری اصفهان با استاندار جدید اصفهان، اظهار داشت: آشنایی بنده با استاندار فعلی اصفهان به دهه 60 بازمی گردد و زمانی ما با هم در دانشگاه صنعتی اصفهان همکار بودیم و در این سال ها نیز ایشان با سرمایه گذاری در پروژه برج های سپهر ، تعاملات لازم را برای حرکت در اصفهان داشته اند.

وی ادامه داد: نخستین اقدام ایشان در ایجاد این تعامل ، معارفه مدیرعامل جدید متروی اصفهان بود که یکی از مدیران با سابقه استان اصفهان با نظر استاندار و بنده برای این سمت انتخاب شد.



شهردار اصفهان با بیان اینکه در جذب منابع دولتی برای متروی اصفهان شهرداری دعوایی با هیچ فردی نداشته است، گفت: این طرح یک پروژه بلندمدت است که مدت اجرای آن در ابتدا 12 سال در نظر گرفته شده بود اما متاسفانه به طول انجامید.

سقائیان نژاد ادامه داد: بحث مترو به یکی از اختلافات در گذشته تبدیل شد به گونه ای که از سوی استانداری اصفهان به دیوان محاسبات علیه شهرداری در این زمینه شکایت شد اما با ورود دیوان محاسبات به این مسئله، این شبهه از شهرداری زدوده شد.

وی افزود: تاکنون 951 میلیارد تومان از منابع شهرداری و 584 میلیارد تومان از اعتبارات دولتی برای متروی اصفهان هزینه شده است.

شهردار اصفهان گفت: تا این طرح به پایان نرسد، سهم هر بخش برای اعتباراتی که در این راستا هزینه کرده است، مشخص نخواهد شد.

وی به خرید واگن های متروی اصفهان اشاره داشت و گفت: برای خرید واگن ها پنج سال است که شهرداری با گرفتاری روبه رو شده است و اخیرا نیز که سه رامپ واگن از چین وارد شده است که یک رامپ آن برای تبریز، یک رامپ برای مشهد و یک رامپ برای اصفهان در نظر گرفته شده است.

سقائیان نژاد افزود: اگر خط یک متروی اصفهان راه اندازی شود و این واگن ها مورد استفاده قرار گیرد بسیاری از نواقص خط را می توانیم مرتفع کنیم.

وی ادامه داد: قرار بود که یک رامپ واگن در اردیبهشت ماه به اصفهان منتقل شود اما اکنون این رامپ به شیراز منتقل شده است چراکه گفته شد برای اصفهان باید آزمایشات لازم انجام گیرد.

مردم در یک رفراندوم به شهرداری اصفهان رای دادند

شهردار اصفهان تصریح داشت: در مذاکراتی که با مدیرعامل سابق مترو و آقای زرگرپور داشتیم قرار شد به زودی واگن های اصفهان بارگیری شود که انتظار داریم تا قبل از 22 بهمن امسال خط یک راه اندازی شود.

وی در مورد نمره شهردار به عملکرد شهرداری اصفهان ، به ترکیب فعلی شورای شهر اصفهان اشار داشت و گفت: 11 نفر از اعضای شورای شهر پیش از این در شهرداری بودند و هشت نفر نیز در شورای قبلی بودند پس در یک رفراندوم مردمی، مردم به شهرداری رای دادند.

سقائیان نژاد همچنین گفت: جهاد دانشگاهی در تحقیقی میزان رضایت مندی مردم اصفهان از شهرداری را 70 درصد عنوان کرده است.

وی ادامه داد: انتخاب مجدد بنده به عنوان شهردار نیز می تواند تاییدی بر حرکتهای که در شهر اصفهان انجام گرفته است، باشد.

شهردار اصفهان تصریح داشت: در بحث سرمایه گذاری نیز تنها دو شهر در کشور ما در این زمینه موفق بوده اند که یکی از آنها تبریز و دیگری شهر تهران است.

سقائیان نژاد افزود: تا سرمایه گذار امنیت را در منطقه ای احساس نکند به سمت سرمایه گذاری پیش نمی رود و یکی از راه های افزایش سرمایه گذاری خارجی در اصفهان، تنش زدایی با کشورهای دیگر است.

وی ادامه داد: در رابطه با مدیران و معاونان شهرداری نیز تغییر و تحولاتی قطعا صورت خواهد گرفت .



شرط ضمن عقد به شورای شهر اصفهان ندادم

شهردار اصفهان تصریح داشت: ما با هیچ کس حتی در شورای شهر شرط نکردیم و زمانیکه عنوان شد برای شهردار شدن کابینه خود را معرفی کنید نیز این کار را نکردم و باز گفته شد شرط ضمن عقد برای این کار بدهید که بنده نپذیرفتم.

وی با بیان اینکه جابه جایی را یک امر میمون و مبارک می بینم، گفت: سر راس ملاک های بنده برای انتخاب مدیران و معاونان جدید تفاهم است.

سقائیان نژاد افزود: شهرداری اصفهان سیاسی نیست و ما هم این طرف شهر را و هم آن طرف شهر را جارو می کنیم.

شهرداری در خانه سیاسیون و عامه مردم را جارو می کند

وی با بیان اینکه در خانه سیاسیون و هم مردم شهر را جارو می کنیم، چراکه بودجه شهرداری از مردم است، ادامه داد: در رابطه با برنامه های شهرداری اصفهان در دولت تدبیر و امید نیز، باید بگویم، تمام برنامه های شهرداری بروی پرتال شهرداری قرار دارد و تا سال 95 نیز مشخص است.

شهردار اصفهان در پاسخ به پرسش مهر در مورد میزان دریافت عوارض آلایندگی از سوی شهرداری اصفهان از خزانه ملی، گفت: در سال 1391 کل عوارض آلایندگی به دو میلیارد تومان نرسید و بحثی که در حضور خانم ابتکار در اصفهان مطرح شده است را اطلاع دقیقی از آن ندارم.

وی در مورد 70 میلیارد تومان سهم شهرداری اصفهان برای دریافت عوارض آلایندگی و اجرای پروژه در ازای آن نیز، گفت: ما تاکنون چنین پولی دریافت نکردیم و صحبتی که آقای زرگرپور، استاندار اصفهان، در این رابطه مطرح کرده اند را نمی دانم و باید از متن سخنان ایشان در این مورد مطلع شوم.

سقائیان نژاد بیان داشت: با این وجود سهم 70 میلیارد تومانی شهرداری اصفهان از عوارض آلایندگی استان را نه تایید و نه تکذیب می کنم و در ضمن در مورد این رقم هم که من تاکنون چیزی ندیدم.

