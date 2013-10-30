عرضه كننده طلاي غير استاندارد در گلستان محكوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل استاندارد گلستان عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در گالیکش گفت: طي بازرسي كارشناسان استاندارد از مراكز عرضه طلا در گلستان، يك نمونه طلا اخذ شد كه پس از آزمون، مغايرت آن با استاندارد مربوطه، محرز شد.

رضا نوروزی در اين خصوص افزود: واحد صنفي متخلف با تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي و پس از رسيدگي به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.



به گفته وی به استناد ماده 9 قانون سازمان ملي استاندارد ايران توليد، تمركز، توزيع و فروش كالاهاي مشمول استاندارد اجباري با كيفيت پايين تر از استاندارد ممنوع است.