عملکرد دستگاه های اجرایی در راستای مدیریت آب شرب تربت حیدریه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی استان و شهرستان در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد مدیریت و توزیع آب شرب تربت حیدریه بررسی شد.

محمدحسن واحدی در سومین جلسه این ستاد اظهار کرد: مکان یابی حفر چاه بحران به منظور تامین آب شرب شهرستان و مذاکرات لازم برای خرید چهار حلقه چاه از اشخاص حقیقی توسط شرکت آب

منطقه ای انجام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی یکی از راهکارهای مقابله با کم آبی را خرید چاه های کشاورزی دانست و بیان کرد: آبفای شهرستان تاکنون دو حلقه چاه کشاورزی را به منظور استفاده بهینه برای مصارف آشامیدنی خریداری کرده است.

واحدی تصریح کرد: به منظور تعیین تعرفه آب شرب شهرستان های مشهد و تربت حیدریه جلسه ای با حضور مسوولان آب

منطقه ای شرکت آب و فاضلاب برگزار و نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.

بررسی تجهیزات مدیریت بحران اداره گاز فریمان

در بازدید سرزده فرماندار فریمان، تجهیزات مدیریت بحران اداره گاز شهرستان بررسی شد.

مجتبی بزم آرا، فرماندار فریمان در این بازدید اظهار کرد: با توجه به اقلیم شهرستان و برودت هوا لزوم آمادگی و تجهیز امکانات این اداره بیش از پیش احساس می شود.

فرماندار فریمان بیان کرد: بازرسی دوره ای از تجهیزات امدادی دستگاه های خدمات رسان و به روز شدن امکانات برای مدیریت شرایط اضطراری ضروری است.

فرهنگ برگزاری نماز جماعت در دستگاه های اجرایی بجستان نهادینه شود

فرماندار بجستان گفت: فرهنگ برگزاری نماز جماعت بایستی در دستگاه های اجرایی شهرستان نهادینه شود و کارکنان ادارات به لحاظ ادای این فریضه الهی در اول وقت الگو باشند.

حسین جمشیدی در جلسه شورای اقامه نماز بجستان با بیان این اظهارکرد: درهمین راستا باید برنامه ریزی جهت برگزاری نماز جماعت در ادارات با حضور حداکثری کارکنان در اولویت برنامه های فرهنگی دستگاه های اجرایی باشد.

فرماندار بجستان با اشاره به اثرات مثبت نماز اول وقت در زندگی فردی و اجتماعی افزود: با همکاری دستگاه های فرهنگی، برای آشنایی کودکان با فرهنگ نماز برنامه ویژه ای به صورت هفتگی در مساجد شهرستان برگزار می شود.

تمام واحدهای مسکن مهر سبزوار تا پایان سال به بهره برداری می رسد

فرماندار سبزوار گفت: پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر در این شهرستان بیش از 90 درصد است.

قاسم شعبانی با اعلام این خبر در جلسه کارگروه مسکن مهر در سبزوار که با حضور قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: تمام واحدهای مسکن مهر این شهرستان تا پایان سال به

بهره برداری می رسد

فرماندار سبزوار گفت : از سه هزار و 973 واحد مسکن مهر سبزوار سه هزار و 425 واحد توسط 39 تعاونی مسکن این شهرستان، 373 واحد توسط خودمالکین و 175 واحد نیز با قراردادهای سه جانبه احداث می شوند.

از نخبگان وبرترین های مسابقات دانش آموزی کاشمر تجلیل شد

در مراسمی با حضور فرماندار کاشمر، جشن تجلیل از نخبگان دانش آموزی کاشمر برگزار شد.

مهدی فروزان در این مراسم ضمن تاکید بر لزوم توجه همزمان به موضوع تعلیم و تربیت اظهار کرد: ارزش مداری و رعایت اصول اخلاقی از جمله مواردی ست که باید در کنار کسب موفقیت های علمی مورد توجه نخبگان قرار گیرد.

فرماندار کاشمر بیان کرد: از نخبگان علمی شهرستان انتظار می رود با تلاش در جهت کسب رتبه های علمی و راهیابی به مدارج بالا، توسعه همه جانبه کاشمر را مدنظر قرار دهند.